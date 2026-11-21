Trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że miejsca upadku rosyjskich obiektów były przez całą noc zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na miejscu nadal trwają czynności śledcze.
– Prokuratorzy wykonują swoje działania dochodzeniowo-śledcze we współdziałaniu z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej – poinformował rzecznik prokuratury.
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Podkreślił, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i osobom prowadzącym czynności na miejscu.
Jako pierwsi do działań przystąpili pirotechnicy, którzy sprawdzili leje powstałe w miejscach upadku obiektów oraz okoliczny teren.
– Jednocześnie pirotechnicy przy użyciu sprzętu ciężkiego wydobywają poszczególne elementy tych obiektów, które są poddawane wstępnym oględzinom oraz zabezpieczeniu przez techników kryminalistycznych – poinformował prokurator.
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Czynności prowadzone w trzech lokalizacjach są na różnych etapach.
– Z tego, co wiem, najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Lipowcu, ponieważ tam zagrożenie, przynajmniej potencjalne, z punktu widzenia pirotechnicznego było największe, dlatego tam z największą starannością i zabezpieczeniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem, te czynności są prowadzone, aczkolwiek wiem już, że poszczególne elementy tego obiektu są już wydobywane – powiedział prok. Marcin Kozak.
Przedstawiciel prokuratury zapowiedział, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czynności zostaną zakończone jeszcze dziś. Zastrzegł jednak, że jest zbyt wcześnie, by ostatecznie określić termin zakończenia działań służb.
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Rzecznik prokuratury poinformował również, że w Rudniku nad Sanem i Mołodyczy „ryzyko niekontrolowanych zdarzeń jest mniejsze”.
Żandarmeria Wojskowa ma przeprowadzić oględziny miejsc zdarzeń i zabezpieczyć fragmenty obiektów do badań laboratoryjnych. Czynności będą prowadzone w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego.
Żandarmeria zaapelowała jednocześnie, by w razie znalezienia nieznanego przedmiotu nie dotykać go ani nie przemieszczać, oddalić się, ostrzec inne osoby i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
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