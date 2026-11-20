Służby analizują doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jednym z nich są okolice miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim – informuje RMF FM.

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Policja sprawdza zgłoszenie dotyczące nadpalonych i porozrywanych metalowych elementów, które znaleziono w ziemi w pobliżu kilkudziesięciometrowej wyrwy w okolicach miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu. Świadek twierdzi, że natrafił na szczątki na polu, w odległości około trzech kilometrów od najbliższych zabudowań. Na miejsce skierowano służby.

Okolice miejscowości Mołodycz to kolejne miejsce, w którym mógł spaść niezidentyfikowany obiekt. Wcześniej szczątki odnaleziono w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Niezidentyfikowany obiekt spadł w powiecie biłgorajskim na otwartej przestrzeni, w pobliżu lasu. Nikt nie ucierpiał – poinformował PAP starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Zaapelował również do mieszkańców o zachowanie spokoju.

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