W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z użyciem m.in. pocisków balistycznych. W Kijowie zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.
Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali ostrzeżenia o rosyjskim ataku na Ukrainę, a następnie o zagrożeniu atakiem z powietrza. W niektórych powiatach uruchomiono syreny alarmowe. Alert o zagrożeniu atakiem został odwołany około godz. 7.30.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godz. 7.07 o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Wojsko sprawdza dwa możliwe naruszenia.
W miejscowości Nowy Lipowiec odnaleziono niezidentyfikowany obiekt, który spadł na pole w pobliżu lasu i – zgodnie z doniesieniami – zaczął płonąć. Według straży pożarnej nie ma poszkodowanych ani strat materialnych. Obiekt sam wygasł. Z informacji przekazywanych przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego ppłk. Jacka Goryszewskiego wynika, że obiekt, który spadł w rejonie Nowego Lipowca to dron lub pocisk manewrujących Ch-101.
Służby weryfikują doniesienia o możliwym upadku obiektu w rejonie Rudnika nad Sanem. W Mołodyczu, w rejonie stawów Miłków, znaleziono rozrzucone metalowe elementy nieznanego obiektu. Nie potwierdzono dotąd ich związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej.
Poderwano myśliwce dyżurne, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Po raz pierwszy zdecydowano o ewakuacji wieży kontroli lotów w porcie Rzeszów-Jasionka. Dziewięć osób przebywało w doraźnym miejscu schronienia.
Premier Donald Tusk poinformował, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Zapowiedział również naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego i szefów służb.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi czynności procesowe. W działaniach uczestniczą Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Trwa ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów.
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w miejscowości Nowy Lipowiec na Polskę spadł pocisk Ch-101. Taki pocisk, według słów wicepremiera, spadł też prawdopodobnie w jeszcze jednym miejscu, a w trzecim miejscu, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie spadł dron odrzutowy.
Wicepremier podkreślił, że „w wyniku działań Federacji Rosyjskiej” nikt nie ucierpiał na terenie Rzeczpospolitej. - Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, również infrastruktury krytycznej. Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej atakujących terytorium Rzeczpospolitej przez terytorium Ukrainy – mówił wicepremier. Jak dodał nocny atak był jednym z największych rosyjskich ataków na Ukrainę od początku wojny.
Rozpoczyna się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz dowódcy operacyjnego.
Na razie upadek niezidentyfikowanego obiektu powietrznego potwierdzono jedynie w Nowym Lipowcu.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze.
Czas dorosnąć - apeluje do polityków w Polsce.
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Wicepremierowi towarzyszył będzie dowódca operacyjne gen. Ireneusz Nowak.
Informacje przekazane przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego to pierwsze oficjalne informacje o tym, jaki obiekt mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną.
Podkarpacka policja podała, że w powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem, z kolei w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni. „Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych” - czytamy w komunikacie.
Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wcześniej takie ewakuacje miały miejsce na lotnisku w Lublinie.
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W piątek w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży...
Służby badają doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W okolicach Mołodycza na Podkarpaciu znaleziono nadpalone metalowe szczątki i kilkudziesięciometrową wyrwę w ziemi.
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Nadpalone metalowe szczątki i kilkudziesięciometrowa wyrwa w ziemi. Niepokojące odkrycie w okolicach Mołodycza na Podkarpaciu. Służby badają donies...
W naradzie biorą udział ministrowie, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz szefów służb.
Na tę chwilę wiadomo, że co najmniej jeden niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na Polskę. Chodzi o obiekt, który spadł w rejonie miejscowości Nowy Lipowiec, w powiecie biłgorajskim.
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W nocy z 19 na 20 listopada Kijów był celem rosyjskiego ataku z użyciem pocisków balistycznych. Osoby przebywające w nocy na terenie województw pod...
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