10:57 Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Co dotychczas wiemy?

Nocny atak Rosji na Ukrainę

W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z użyciem m.in. pocisków balistycznych. W Kijowie zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.

Alerty RCB w Polsce

Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali ostrzeżenia o rosyjskim ataku na Ukrainę, a następnie o zagrożeniu atakiem z powietrza. W niektórych powiatach uruchomiono syreny alarmowe. Alert o zagrożeniu atakiem został odwołany około godz. 7.30.

Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godz. 7.07 o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Wojsko sprawdza dwa możliwe naruszenia.

Obiekt znaleziony w powiecie biłgorajskim. Dron lub pocisk manewrujący

W miejscowości Nowy Lipowiec odnaleziono niezidentyfikowany obiekt, który spadł na pole w pobliżu lasu i – zgodnie z doniesieniami – zaczął płonąć. Według straży pożarnej nie ma poszkodowanych ani strat materialnych. Obiekt sam wygasł. Z informacji przekazywanych przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego ppłk. Jacka Goryszewskiego wynika, że obiekt, który spadł w rejonie Nowego Lipowca to dron lub pocisk manewrujących Ch-101.

Kolejne zgłoszenia na Podkarpaciu

Służby weryfikują doniesienia o możliwym upadku obiektu w rejonie Rudnika nad Sanem. W Mołodyczu, w rejonie stawów Miłków, znaleziono rozrzucone metalowe elementy nieznanego obiektu. Nie potwierdzono dotąd ich związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej.

Działania wojska i utrudnienia na lotniskach

Poderwano myśliwce dyżurne, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Po raz pierwszy zdecydowano o ewakuacji wieży kontroli lotów w porcie Rzeszów-Jasionka. Dziewięć osób przebywało w doraźnym miejscu schronienia.

Reakcja polskich władz

Premier Donald Tusk poinformował, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Zapowiedział również naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego i szefów służb.

Czynności prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi czynności procesowe. W działaniach uczestniczą Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Trwa ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów.

10:56 Na Polskę prawdopodobnie spadły dwie rakiety i jeden dron odrzutowy

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w miejscowości Nowy Lipowiec na Polskę spadł pocisk Ch-101. Taki pocisk, według słów wicepremiera, spadł też prawdopodobnie w jeszcze jednym miejscu, a w trzecim miejscu, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie spadł dron odrzutowy.

10:53 Władysław Kosiniak-Kamysz: Pierwsze alerty zostały uruchomione o 1.40

Wicepremier podkreślił, że „w wyniku działań Federacji Rosyjskiej” nikt nie ucierpiał na terenie Rzeczpospolitej. - Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, również infrastruktury krytycznej. Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej atakujących terytorium Rzeczpospolitej przez terytorium Ukrainy – mówił wicepremier. Jak dodał nocny atak był jednym z największych rosyjskich ataków na Ukrainę od początku wojny.

10:52 Władysław Kosiniak-Kamysz: Ataki na Ukrainę oddziaływały na Rzeczpospolitą Polską

Rozpoczyna się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz dowódcy operacyjnego.

10:49 Szef MSWiA również informuje, że służby prowadzą czynności w trzech miejscach

Na razie upadek niezidentyfikowanego obiektu powietrznego potwierdzono jedynie w Nowym Lipowcu.

10:46 Lotniska w Rzeszowie i Lublinie ponownie otwarte

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze.

10:41 Był już taki moment w historii Polski, gdy porządek świata się zmieniał, a my skupiliśmy się sami na sobie - pisze w komentarzu Artur Bartkiewicz

Czas dorosnąć - apeluje do polityków w Polsce.

10:40 Za chwilę konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Wicepremierowi towarzyszył będzie dowódca operacyjne gen. Ireneusz Nowak.

10:34 Ppłk Jacek Goryszewski: Obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to może być rakieta manewrująca Ch-101 albo dron odrzutowy.

Informacje przekazane przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego to pierwsze oficjalne informacje o tym, jaki obiekt mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną.

10:27 Policja zabezpiecza miejsca ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów w powiatach niżańskim i jarosławskim

Podkarpacka policja podała, że w powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem, z kolei w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni. „Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych” - czytamy w komunikacie.

10:24 Ok. 6.50 rano pojawiła się informacja o zagrożeniu atakiem powietrznym, która trafiła do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego

Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wcześniej takie ewakuacje miały miejsce na lotnisku w Lublinie.

Czytaj więcej Służby Ewakuacja wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Pierwszy taki przypadek W piątek w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży...

10:16 Mołodycz, Nowy Lipowiec i Rudnik nad Sanem. Służby badają doniesienia o trzech obiektach

Służby badają doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W okolicach Mołodycza na Podkarpaciu znaleziono nadpalone metalowe szczątki i kilkudziesięciometrową wyrwę w ziemi.

10:14 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Donald Tusk zwołał specjalną naradę

W naradzie biorą udział ministrowie, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz szefów służb.

10:13 W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w czasie ataku powietrznego Rosji na cele na Ukrainie

Na tę chwilę wiadomo, że co najmniej jeden niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na Polskę. Chodzi o obiekt, który spadł w rejonie miejscowości Nowy Lipowiec, w powiecie biłgorajskim.