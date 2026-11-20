Ukraińscy żołnierze
Browdi przekazał w komunikatorze Telegram, że niektóre z tych obiektów były atakowane kilkakrotnie.
Wśród zaatakowanych obiektów znalazły się rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne i chemiczne, zakłady petrochemiczne i chemiczne, fabryki przetwórstwa gazu, terminale naftowe, bazy paliwowe oraz obiekty infrastruktury przesyłowej. Wśród zaatakowanych obiektów znalazły się rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne i chemiczne, przetwórnie gazu, terminale naftowe, bazy paliwowe oraz elementy infrastruktury przesyłowej. Miejsca te położone są położone są w kilkunastu regionach w różnych częściach Rosji, od północnego zachodu i południa, przez rejon Wołgi i Ural, aż po Syberię.
Chodzi m.in. o obwody: leningradzki, smoleński, rostowski, samarski, woroneski, twerski, murmański i nowosybirski, a także Kraj Krasnodarski, Tatarstan i Baszkortostan.
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Siły Obrony Ukrainy od 30 października uderzyły w pięć największych rafinerii ropy w Rosji. Najdalej położony był zakład w Omsku leżący 2,5 tys. km od ukraińskiej granicy, który zaatakowano 11 listopada – przekazał Sztab Generalny w Kijowie.
Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu doprowadziły do unieruchomienia ponad 55 proc. mocy przerobowych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.
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