Browdi przekazał w komunikatorze Telegram, że niektóre z tych obiektów były atakowane kilkakrotnie.

Reklama Reklama

Ukraińskie drony uderzały w kilkunastu regionach Rosji

Wśród zaatakowanych obiektów znalazły się rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne i chemiczne, zakłady petrochemiczne i chemiczne, fabryki przetwórstwa gazu, terminale naftowe, bazy paliwowe oraz obiekty infrastruktury przesyłowej. Wśród zaatakowanych obiektów znalazły się rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne i chemiczne, przetwórnie gazu, terminale naftowe, bazy paliwowe oraz elementy infrastruktury przesyłowej. Miejsca te położone są położone są w kilkunastu regionach w różnych częściach Rosji, od północnego zachodu i południa, przez rejon Wołgi i Ural, aż po Syberię.

Chodzi m.in. o obwody: leningradzki, smoleński, rostowski, samarski, woroneski, twerski, murmański i nowosybirski, a także Kraj Krasnodarski, Tatarstan i Baszkortostan.

Ukraina uderzyła w pięć największych rosyjskich rafinerii. Jedna leży 2500 km od granicy

Siły Obrony Ukrainy od 30 października uderzyły w pięć największych rafinerii ropy w Rosji. Najdalej położony był zakład w Omsku leżący 2,5 tys. km od ukraińskiej granicy, który zaatakowano 11 listopada – przekazał Sztab Generalny w Kijowie.

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu doprowadziły do unieruchomienia ponad 55 proc. mocy przerobowych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.