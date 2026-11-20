Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę jeden z pocisków manewrujących Ch-101 mógł przekroczyć granicę z Polską i spaść na Lubelszczyźnie – informują ukraińskie media. Świadkowie na Podkarpaciu słyszeli eksplozję i widzieli błysk na niebie. Doniesienia są weryfikowane.

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W piątek, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, pocisk manewrujący Ch-101 mógł przekroczyć granicę ukraińsko-polską i spaść na terytorium województwa lubelskiego – informuje ukraiński portal Volyn24. Według portalu rakieta nadleciała od strony Łucka, stolicy obwodu wołyńskiego.

Ukrinform podaje, że podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę w nocy z 19 na 20 listopada Rosja wystrzeliła do 100 pocisków. Jeden z nich mógł przekroczyć granicę z Polską.

Według relacji naocznych świadków w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim, słychać było huk eksplozji, na niebie pojawił się błysk, a w domach odczuwalne były wstrząsy – informuje ukraińska agencja UNN.

Rosyjska rakieta mogła przekroczyć granicę z Polską. Ukraińskie wojsko sprawdza doniesienia

W mediach społecznościowych krąży nagranie, które ma przedstawiać wybuch w pobliżu miejscowości Chmiel, około 46 km od granicy z Ukrainą. Ukraińskie media podkreślają jednak, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, iż nagranie rzeczywiście przedstawia upadek rosyjskiego pocisku.

Jurij Ihnat, przedstawiciel Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy odpowiedzialny za komunikację, powiedział na antenie programu United News, że Rosjanie wystrzelili pociski Ch-101 i Kalibr, które skierowały się głównie w stronę zachodniej Ukrainy.

– Odnotowano dość wysoki odsetek przechwyconych pocisków. Jeden z nich prawdopodobnie przekroczył granicę państwową z Polską. Informacje są sprawdzane – powiedział Ihnat.