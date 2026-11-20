- Kolejna noc zmasowanego, jednego z największych w historii ataków na Ukrainę. Te ataki również oddziaływały na Rzeczpospolitą Polską – mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Jak powiedział wicepremier, pierwsze alerty zostały uruchomione o godz. 1.40. Dodał, że w Dowództwie Operacyjnym stan wyższej gotowości w związku z wydarzeniami w Ukrainie był od czwartkowego wieczora.

- W wyniku działań Federacji Rosyjskiej nikt nie ucierpiał na terytorium Rzeczpospolitej. Nie mamy też żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej, nie zauważyliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury – zaznaczył.

- Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej atakującej Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy. Operowało lotnictwo dalekiego zasięgu Rosjan, które wystrzeliwało rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz bardzo dużo dronów odrzutowych i dronów klasycznych – podkreślił.

- Trzy miejscowości, w których zostały zabezpieczone obiekty: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W tym ostatnim przypadku to była rakieta Ch-101. W drugim przypadku też możemy mówić o rakiecie, a w trzecim to prawdopodobnie dron odrzutowy – mówił Kosiniak-Kamysz.

Jak opisywał, przez całą noc nad Polską operowały pary dyżurne polskich F-16 i szwedzkich Gripenów. - Jeszcze w trakcie trwania naszej odprawy mieliśmy kolejne podniesione systemy. Systemy Patriot zlokalizowane wokół lotniska Jasionka w Rzeszowie i w okolicach Świdnika na Lubelszczyźnie zostały aktywowane – wyliczał.

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Kosiniak-Kamysz: data nie jest przypadkowa

- Mamy do czynienia z kolejną prowokacją Federacji Rosyjskiej. Data nie jest według mnie przypadkowa. Dzisiaj odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych. Kilkanaście państw na Nowej Dębie, w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne – mówił.

- Wydaje się, że koincydencja tych zdarzeń nie jest przypadkowa. Udam się do naszych sojuszników z wnioskiem, by zobaczyli z czym my się każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca od czterech lat mierzymy. Że sytuacja zagrożenia dla NATO i prowokacji ze strony rosyjskiej jest bardzo poważna – mówił.

- Będę wnioskował również do Sojuszu (NATO - red.), do sekretarza generalnego o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

- Myślę, że dzisiejsze wspólne wystąpienie, do których będę nakłaniał sojuszników z państw NATO, z koalicji chętnych, jest bardzo potrzebnym sygnałem o tym, że nie da się nas zastraszyć, nie da się przestraszyć ani Polski, ani Sojuszu, ani wspólnoty państw wolnych narodów – mówił.

Gen. broni Nowak: przy granicach Polski mieliśmy do czynienia z zagrożeniem ze strony 11 obiektów

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Ireneusz Nowak powiedział, że atak na Ukrainę był „rekordowy”.

- Federacja Rosyjska użyła, według naszych ocen, 26 pocisków Kalibr, aż 72 pociski Ch-101, 503 drony, z czego 202 to drony z napędem odrzutowym, rekordowo 7 bombowców dalekiego zasięgu – wyliczał wojskowy.

- Atak saturacyjny. Celem była głównie infrastruktura krytyczna w postaci mostów i energetyki na Ukrainie. W zasadzie wszystkie obwody były dotknięte tym atakiem – mówił.

- Bezpośrednio przy granicach Polski mieliśmy do czynienia z aż 11 obiektami, które zagrażały bezpośrednio wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski. Na ten moment możemy powiedzieć, że trzy naruszyły przestrzeń powietrzną – mówił.

„Jeśli atak nie był intencjonalny, to powinny być przeprosiny”

Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że to pociski rosyjskie wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Wskazuje na to m.in. trajektoria lotu.

- Intencjonalność będzie wyjaśniana. Jeśli nie było intencjonalności, to powinny być przeprosiny ze strony Federacji Rosyjskiej – mówił.

Wicepremier zaznaczył, że Rosjanie chcą m.in. zniechęcić do wspierania Ukrainy. - Może się pojawiać dużo dezinformacji, ostrzegają o tym cyberwojska – mówił.

Zaznaczył, że na razie nie ma informacji, by więcej niż trzy obiekty rozbiły się w Polsce. Na razie nie wiadomo, czy rakiety i dron były uzbrojone.

Zmasowany atak Rosjan, kilka obiektów spadło w Polsce

W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z użyciem m.in. pocisków balistycznych.

Po godz. 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty.

W miejscowości Nowy Lipowiec odnaleziono niezidentyfikowany obiekt, który spadł na pole w pobliżu lasu i – zgodnie z doniesieniami – zaczął płonąć. Według straży pożarnej nie ma poszkodowanych ani strat materialnych. Obiekt sam wygasł. Z informacji przekazywanych przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego ppłk. Jacka Goryszewskiego wynika, że obiekt, który spadł w rejonie Nowego Lipowca to dron lub pocisk manewrujący Ch-101.

Służby weryfikują doniesienia o możliwym upadku obiektu w rejonie Rudnika nad Sanem. Z kolei w Mołodyczu, w rejonie stawów Miłków, znaleziono rozrzucone metalowe elementy nieznanego obiektu.