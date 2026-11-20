Patrick Stewart zmarł 28 października 2026 r. w swoim domu w Los Angeles w wieku 86 lat. Informację o śmierci przekazała rodzina, a także wieloletnia rzeczniczka aktora Kelly Bush Novak. Bliscy Stewarta poinformowali, że zmarł on po walce z chorobą Alzheimera i otępieniem z ciałami Lewy’ego. „W ostatnich chwilach otaczali go najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Towarzyszyła im żywa muzyka, modlitwa, łzy, śmiech i głębokie emocje - takie, jakie tylko on potrafił wywołać po całym życiu poświęconym nam wszystkim” – można było przeczytać w specjalnym komunikacie poświęconym śmierci aktora.

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Podano bezpośrednią przyczynę śmierci Patricka Stewarta

Według aktu zgonu Patricka Stewarta, do którego dotarł amerykański portal TMZ, bezpośrednią przyczyną jego śmierci było zatrzymanie krążenia i oddychania oraz otępienie z ciałami Lewy’ego – postępującą formę demencji, która wpływa na pamięć, myślenie i poruszanie się.

Z dokumentu wynika również, że 3 listopada szczątki aktora poddano hydrolizie alkalicznej, nazywanej także kremacją wodną. To proces, w którym zamiast ognia wykorzystuje się wodę i substancje chemiczne.

Patrick Stewart zyskał sławę dzięki rolom w „Star Trek” i „X-Men”. W 2010 r. otrzymał tytuł szlachecki

Patrick Stewart urodził się 13 lipca 1940 r. w angielskim mieście Mirfield. Był aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Na teatralnej scenie zadebiutował już w latach 60. XX wieku w Royal Shakespeare Company, gdzie występował przez 20 lat. W latach 70. XX wieku miał swój debiut na Broadwayu.

Aktor był jednak przez długi czas nieznany szerszej publiczności w Ameryce. Przełomem okazał się serial „Star Trek: Następne pokolenie”. W produkcji Stewart wcielił się w rolę kapitana Jean-Luca Picarda, która przyniosła mu światową sławę. Drugą z takich ról okazał się profesor Charles Xavier w filmach serii „X-Men”.

W 2001 r. Patrick Stewart został przez brytyjską królową Elżbietę II mianowany Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego w uznaniu zasług dla brytyjskiej kultury. Z kolei w 2010 r. otrzymał od Elżbiety II tytuł szlachecki, dzięki któremu mógł posługiwać się tytułem „sir”.