Szczyt Gerlach w Tatrach na Słowacji
Do zdarzenia doszło po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Według informacji przekazanych przez Horską Záchranną Službę 25-latek spadł w dół Batyżowieckiej Próby, położonej na zachodnich zboczach Gerlacha. To około sześciometrowy próg skalny znajdujący się na jednej z dróg prowadzących na szczyt.
Mężczyźnie towarzyszyły inne osoby. To one jako pierwsze ruszyły mu z pomocą i rozpoczęły resuscytację krążeniowo-oddechową. Po dotarciu na miejsce ratownicy słowackiego pogotowia górskiego przejęli działania. Jak podały Radio ZET i RMF24, prowadzonej reanimacji nie udało się zakończyć przywróceniem funkcji życiowych 25-latka.
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Słowacki portal Dennik zwraca uwagę, że latem w Tatrach zginęło już ośmiu Polaków. Dennik podaje również, że to właśnie polskim turystom Horská Záchranná Služba najczęściej udzielała pomocy w tym paśmie górskim.
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