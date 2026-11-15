Manifestujący w czeskiej stolicy podczas protestu przeciwko likwidacji abonamentu RTV
Demonstrację zwołała inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji od hasłem „Nigdy więcej 4:36”. Nawiązuje ono do godziny przyjęcia w pierwszym czytaniu i skierowania do dalszych prac parlamentarnych rządowego projektu likwidacji abonamentu i finansowania publicznego radia i telewizji z budżetu państwa. Głosowanie odbyło się o godzinie 4:36 nad ranem. Przeprowadzono je, mimo że na głos w debacie, która poprzedza głosowania, czekało jeszcze 65 posłów.
Zdaniem protestujących zmiany prowadzą do upaństwowienia publicznych nadawców i zagrażają ich niezależności.
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Lider Miliona Chwil Mikulasz Minarz podkreślił, że protest skierowany jest przeciwko siłowemu stylowi sprawowania rządów przez premiera Andreja Babiša. Ustawa o mediach jest jego zdaniem przykładem podejmowania decyzji bez wcześniejszych otwartych dyskusji. Krytycy rządu zwracają także uwagę na ich zdaniem błędne i podejmowane nagle decyzje personalne.
Podczas niedzielnego zgromadzenia odczytano petycję, w której m.in. domagano się dyskusji członków rządu z ekspertami. Zwrócono się z żądaniem przeprosin za nocne głosowanie. Kolejnym żądaniem jest odwołanie lidera skrajnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) Tomia Okamury ze stanowiska przewodniczącego Izby Deputowanych oraz odebranie przedstawicielowi SPD wpływu na resort obrony.
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Podczas trwającego prawie trzy godziny wiecu na podium zmieniali się mówcy reprezentujący bogaty przekrój zawodów i grup społecznych. Byli przedstawiciele uczniów i studentów oraz nauczyciele akademiccy. Krótkie wystąpienia mieli aktorzy i sportowcy. Przyszli rolnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prywatnego Rolnictwa. Mocno zabrzmiał głos różnych Kościołów. Cytowano wypowiedź kardynała Frantiszka Tomaszka z 1989 roku, gdy upadał komunizm: „W tej ważnej godzinie walki o prawdę i sprawiedliwość w naszym kraju ja i Kościół katolicki stoimy po stronie narodu”.
Jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji w niedzielę wypowiadali się politycy koalicji. Jeden z liderów ruchu ANO premiera Babiša, Radek Vondraczek powiedział, że protest jest pozbawiony treści, a organizatorów nazwał podżegaczami i zawodowymi organizatorami demonstracji. Minister spraw zagranicznych i lider partii Zmotoryzowani Petr Macinka określił demonstrację jako „biznes” i zapewnił, że rząd wprowadzi zaplanowane zmiany w finansowaniu mediów publicznych.
Podczas protestu lider Miliona Chwil Mikulasz Minarz poinformował, że uczestniczy w nim od 350 tys. do 450 tys. osób. Później powiedział, powołując się na policję, że przyszło ok. 400 tys. osób. Według tych danych byłoby to najliczniejsze publiczne zgromadzenie w historii Republiki Czeskiej, która powstała w 1993 r. Od tych informacji zdystansowała się rzeczniczka policji Eva Kropacova, która powiedziała agencji CTK, że siły porządkowe nie podają liczby uczestników.
Manifestacja odbyła się na błoniach na Letnej. W tym samym miejscu podczas aksamitnej rewolucji przeciwko rządom komunistów protestowało od 700 tys. do 800 tys. osób. Inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji organizowała demonstracje przeciwko rządowi Babiša w 2019 roku. Według szacunków mogło pojawić się na nich około ćwierć miliona osób.
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