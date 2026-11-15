– Zbudujmy wokół niej instytucje, dostosowując je w ten sposób do naszego charakteru narodowego – o cechującej Polaków samorzutności mówi Michał Płociński. Po zamachu w Krakowie Polacy zjednoczyli się w działaniach. Badanie CBOS („Z czego Polacy mogą być dumni, a czego mogą się wstydzić”) pokazuje, że tę zdolność oceniamy pozytywnie.

Estera Flieger polemizuje przy tym z odmawianiem sprawności państwu, podkreślając, że jego krytyka jest nieuczciwa, jeśli opiera się na utożsamianiu go z nielubianymi politykami lub bierze się z przekonania o tym, że to, co prywatne jest lepsze niż publiczne. – Istnieje przepaść pomiędzy stwierdzeniem, że państwa nie ma, a zwracaniem uwagi na to, co warto naprawić – komentuje. Współautorka „Rzeczy o idei” jednocześnie zwraca uwagę na grupę obywateli, których państwo zawodzi w dostępie do usług publicznych.