Najnowsza prognoza IMGW na 10 dni pokazuje pogodę od 13 do 22 listopada.

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Pogoda od 13 do 18 listopada. Chłodny weekend i ocieplenie na początku tygodnia

Po pochmurnym piątku z opadami deszczu w wielu regionach kraju i śniegu w górach, w weekend pogoda nieco się uspokoi. W sobotę deszcz może przelotnie padać jedynie na północy i wschodzie Polski. Słabe opady deszczu ze śniegiem lokalnie mogą się pojawić na wybrzeżu i na terenach podgórskich Karpat, a śniegu - wysoko w Karpatach. Temperatura wyniesie od 5 st. C. na wschodzie do 8 st. C na zachodzie kraju. Podobna temperatura będzie się utrzymywać w niedzielę. Tego dnia jednak wyraźnie się rozpogodzi, szczególnie na południu kraju. W nocy, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę temperatura może spaść poniżej zera, na południowych krańcach Polski nawet do -6 st. C.

Z początkiem tygodnia temperatura wzrośnie. W poniedziałek 16 listopada termometry pokażą od 6 st. na północnym wschodzie do 11 st. C na zachodzie Polski. Niemal w całym kraju prognozuje się jednak deszcz. We wtorek temperatura wyniesie od 4–5 st. C na wybrzeżu do 12 st. C na południu kraju. Opady staną się intensywniejsze. W środę 18 listopada synoptycy prognozują od 7 st. C na północy do 12 st. C na południu. Tego dnia również na ogół towarzyszyć nam będzie deszcz.

Maksymalna temperatura powietrza w dniach 13-22 listopada Foto: IMGW

Od czwartku 19 listopada duże ochłodzenie. W prognozach śnieg i mróz

W czwartek 19 listopada znów zrobi się wyraźnie chłodniej. Termometry pokażą od 3 st. C na Warmii i Mazurach do 7 st. C w południowych regionach kraju. W obszarach podgórskich termometry mają wskazać zaledwie 1 st. C. Na przeważającym obszarze Polski mogą występować słabe, przelotne opady deszczu.

W piątek 20 listopada prognozowana temperatura wyniesie od 2 st. C na Pomorzu Zachodnim do 7 st. C na południowym zachodzie. Opady deszczu będą się utrzymywać na południu kraju, a na Podlasiu może pojawić się śnieg z deszczem.

W sobotę 21 listopada do Polski napłynie jeszcze chłodniejsze powietrze. Będzie od 1 st. C na zachodzie i w centrum kraju do maksymalnie 7 st. C na południowym zachodzie. Na Mazowszu może spaść śnieg, a na zachodzie kraju, w Wielkopolsce i w górach - śnieg z deszczem.

W niedzielę 22 listopada w części kraju pojawi się mróz. W ciągu dnia termometry pokażą -1 st. C w województwie wielkopolskim i łódzkim. W pozostałych rejonach kraju będzie od 0 do 3 st. C, tylko nad morzem termometry wskażą 4 st. C. W górach i w województwie lubelskim synoptycy prognozują opady śniegu, a na wybrzeżu i na Podlasiu – deszczu ze śniegiem.