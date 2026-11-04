Jak informuje Radio ESKA, najnowsze analizy przedstawiają bardziej zimowy scenariusz niż wcześniejsze wyliczenia, które sugerowały temperatury powyżej wieloletniej średniej. Końcówka grudnia może przynieść wyraźne ochłodzenie, choć wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie się dynamicznie zmieniać.

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Czy na Boże Narodzenie spadnie śnieg?

Według najnowszych prognoz początek grudnia będzie raczej typowy dla tej pory roku – chłodny i deszczowy. Opady mają jednak stopniowo przechodzić w deszcz ze śniegiem, a później w śnieg. Większe ochłodzenie jest możliwe pod koniec miesiąca oraz na przełomie roku. Jak informuje Radio ESKA, jest szansa, że w tym czasie nastąpi prawdziwy atak zimy. Taki rozwój sytuacji zwiększyłby szanse na białe Boże Narodzenie. Oczywiście pogoda długoterminowa pokazuje jedynie pewne tendencje i może się zmienić.

Początek 2027 roku może być mroźny

Na przebieg tegorocznej zimy potencjalnie będzie wpływać El Niño oraz aktywność wiru polarnego. Pierwsze zjawisko wiąże się z ociepleniem wód równikowej części Pacyfiku i wpływa na cyrkulację atmosferyczną. Z kolei osłabienie wiru może sprzyjać napływowi zimnego powietrza nad Europę. Wzajemne oddziaływanie na siebie tych dwóch czynników sprawi, że pogoda niejednokrotnie może nas zaskoczyć.

Jaki będzie początek nowego roku? Styczeń zapowiada się dość mroźnie. Temperatury mają wprawdzie mieścić się w normie wieloletniej, jednak suma opadów może ją przekraczać. W tym okresie na wschodzie Polski, a także w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie mogą wystąpić śnieżyce. Śnieg prawdopodobnie zostanie z nami aż do lutego.