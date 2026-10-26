Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej przedstawił najnowsze prognozy pogody na 1 listopada 2026 r.

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Pierwszy listopadowy weekend. Pogoda w sobotę 31 października

Cały weekend 31 października – 1 listopada nie zapowiada się pogodnie. W sobotę w całym kraju ma być pochmurnie. W wielu częściach Polski pojawią się także opady deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od około 5–6 st. C na południu do 11–12 st. C na północnym zachodzie kraju. W górach lokalnie mogą być zaledwie 3 st. C. Odczuwalnej temperatury nie obniży jednak wiatr. Tego dnia będzie on słaby lub umiarkowany.

Prognoza pogody na 1 listopada 2026 r. Foto: IMGW

Prognoza na 1 listopada 2026 r. Chłodno i deszczowo w całej Polsce

W niedzielę 1 listopada synoptycy również prognozują zachmurzenie duże lub nawet całkowite. Większe przejaśnienia pojawią się prawdopodobnie jedynie na północnym zachodzie kraju. Deszcz może przelotnie padać prawie we wszystkich regionach, najsilniej w południowej części Polski.

Temperatura w dzień wyniesie od 6–7 st. C na południu i północnym wschodzie kraju do około 10–11 st. C na zachodzie. W centrum kraju termometry wskażą około 8–9 st. C, a na południowych krańcach Polski tylko 3 st. C. Tego dnia również nie będzie silnie wiało.

Prognoza IMGW od 26 października do 4 listopada Foto: IMGW

Od poniedziałku 2 listopada jeszcze chłodniej. Prognoza na początek listopada

IMGW podaje też prognozę 10-dniową do 4 listopada. Wynika z niej, że od poniedziałku 2 listopada zrobi się jeszcze zimniej. Maksymalna temperatura w poniedziałek wyniesie około 9 st. C. W górach może spaść do zaledwie 2 st. C., a we wtorek nawet do 0 st. C. Podobne temperatury prognozuje się 3 listopada. W środę na południu kraju powieje jeszcze większym chłodem. Termometry pokażą tam około 4–5 st. C, a w obszarach podgórskich tylko 2 st. C. W tej części Polski spodziewane są również dość silne opady. Nieco cieplej będzie na północy i zachodzie kraju – nawet do 10 st. C.