Prognozy IMGW wskazują na łagodną końcówkę października
Jak informuje „Wprost”, w weekend 16–18 października miejscami można spodziewać się temperatur przekraczających 15 stopni, a przy granicy z Niemcami przejściowo nawet 17–18 stopni Celsjusza. Udostępnione przez IMGW mapy modelu ECMWF pokazują, że końcówka miesiąca również powinna być dość łagodna.
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W tygodniu 19–25 października średnia temperatura maksymalna wyniesie przeważnie 11–14 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie. Druga połowa miesiąca zapowiada się również bez większych opadów. W większości kraju ich suma wyniesie około 1 mm w ciągu tygodnia, tylko na południu 2–4 mm.
Średnia temperatura maksymalna od 19.10 do 22.11
Od 26 października do 1 listopada średnie temperatury maksymalne mają sięgać 10–14 stopni. Mapy anomalii wskazują, że w drugiej połowie miesiąca temperatury będą wyższe od normy z lat 1991–2020 o około 0,6–3 st., przy czym największe odchylenie prognozowane jest na wybrzeżu. Pod koniec miesiąca należy jednak spodziewać się nieco większych opadów. Ich suma wzrośnie do około 4–9 mm.
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W tygodniu 2–8 listopada średnie temperatury maksymalne spadną już do około 7–11 stopni, następnie do 6–9, a między 16 a 22 listopada do 5–8. W pierwszym tygodniu listopada w większości regionów warunki termiczne będą mieściły się w normie, jednak w kolejnych tygodniach staną się od niej nieco wyższe.
Suma opadu atmosferycznego od 19.10 do 22.11
Tygodniowe sumy opadów w listopadzie wyniosą, zależnie od regionu i okresu, około 6–15 mm i według prognoz przez większość czasu będą utrzymywać się w normie. Nieco mocniej może popadać w drugim tygodniu listopada, zwłaszcza na wybrzeżu i zachodzie Polski.
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