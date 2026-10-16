W piątek odwieszony został handel obligacjami Ghelamco Investu na Catalyście. Przed południem największe obroty, po ponad ćwierć miliona złotych, odnotowano w przypadku dwóch serii: zapadającej najwcześniej, czyli GHE0327 o wartości 405 mln zł oraz GHE0728 o wartości 40 mln zł. Kurs tych pierwszych rósł o ponad 4 proc., do 79,2 proc. wartości nominalnej, a drugich o niemal 25 proc., do 74,92 proc. wartości nominalnej.

Reklama Reklama

O 0,7 proc., do 66 proc. wartości nominalnej taniały papiery GHE0128, objęte przez inwestorów detalicznych. Obroty sięgały 19 tys. zł, wartość nominalna tej serii to 125 mln zł.

Z kolei papiery GHE1227 zaliczyły spadek wyceny o ponad 22 proc., do 70 proc. wartości nominalnej. To seria nominowana w euro, o wartości 5 mln euro. Obroty wyniosły przed południem 10 tys. zł.

Symboliczne obroty zanotowano na serii GHE1027, która drożała o 3,7 proc., do 75,7 proc. wartości nominalnej. To również seria objęta przez detal, o wartości 125 mln zł.

Nie handlowano papierami GHE1127 i GHE1128 o wartości odpowiednio 23 mln i 70 mln zł. Wycena to odpowiednio 70 i 58 proc. wartości nominalnej.

Notowania były zawieszone z powodu opóźnienia publikacji sprawozdania półrocznego. Wraz z przekazaniem raportów, wykazujących głębokie straty, deweloper przedstawił plan spłaty zapadających w najbliższym czasie obligacji. To wspomniana seria GHE0327 o wartości 405 mln zł, ale wcześniej, w lutym, do wykupu są papiery spółki Sobieski za ponad 123 mln zł.