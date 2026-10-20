Jarosław Zagórski ogłosił na LinkedIn odejście z Ghelamco Poland. W latach 2007-2023 Zagórski był dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju biznesu, a od kwietnia 2023 r. dyrektorem zarządzającym. W wakacje do firmy weszła nowa ekipa menedżerów.

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Zagórski przez dwie dekady współtworzył biurowe zagłębie na warszawskiej Woli, deweloper ma na koncie również spektakularną rewitalizację kamienicy przy ul. Foksal.

„Miałem przywilej, by przez te 20 lat dzielić sukcesy, trudności, a czasami porażki z najlepszymi. Pracując tu, miałem niezwykłą szansę i szczęście, by współtworzyć nowoczesny rynek biurowy Warszawy, a co za tym idzie – funkcjonalną i atrakcyjną architektonicznie tkankę miejską. Wierzę, że dzięki projektom takim jak The Bridge, Warsaw Spire, Warsaw UNIT i The Warsaw HUB, ale również dzięki znakomitym inwestycjom naszych szacownych konkurentów, Warszawa przeszła dziejową metamorfozę i dołączyła do czołówki stolic europejskich. Za możliwość bycia częścią tej zmiany dziękuję” – napisał Zagórski.

Wieże Ghelamco w biurowym sercu Warszawy: oddany w 2025 r. The Bridge, za nim Warsaw Spire, dalej Warsaw Unit. Z prawej, po drugiej stronie ulicy, wyłania się kompleks Warsaw HUB (wieżowiec to projekt innego dewelopera.) Foto: mat. prasowe

Ghelamco zmaga się z garbem krótkoterminowego zadłużenia

Ghelamco Poland to spółka córka belgijskiego Ghelamco, założonego przez Paula Gheysensa. Milioner w 2023 r. przejął funkcję prezesa polskiej odnogi.

W sierpniu tego roku doszło do przetasowań w kadrze dyrektorskiej. Dyrektorką zarządzającą została Agnieszka Ciupak, dyrektorem finansowym Przemysław Dąbrowski, dyrektorem ds. prawnych Jakub Kutzmann.

Belgijskie Ghelamco od kilku lat przechodzi turbulencje, które wiosną 2025 r. rozlały się na polską część, co poskutkowało przeceną obligacji na Catalyście. Dla deweloperów nieruchomości komercyjnych ostatnie lata w otoczeniu wysokich stóp procentowych były trudne – inwestorzy niechętnie kupowali budynki. Harmonogramy inwestycji rozjechały się zatem z harmonogramami spłaty obligacji, a koszty obsługi długu poszły w górę.

Belgijskie Ghelamco wykupiło w 2025 r. papiery za 80 mln euro, a polskie Ghelamco głównie zrolowało duże serie zapadające we wrześniu 2025 r. (170 mln zł) i w lutym 2026 r. (240 mln zł). W marcu 2027 r. zapada największa seria, o wartości 405 mln zł, a po drodze – w lutym 2027 r. papiery spółki celowej o wartości ponad 123 mln zł. Nowe kierownictwo Ghelamco niedawno przedstawiło program spłaty zadłużenia.

Czytaj więcej Nieruchomości Ghelamco przedstawiło plan wykupu obligacji za ponad pół miliarda złotych Deweloperska grupa ma spłacić zapadające w lutym i marcu obligacje z pieniędzy z niedawnej sprzedaży aktywów, dużą część zamierza zrolować, przy cz...

Ghelamco jako deweloper z sojusznikami

Ghelamco planuje dalej budować biurowce w Polsce. Zmienia się model – do projektów dopraszani będą inwestorzy, a Ghelamco pozostanie deweloperem. Ma to ograniczyć zapotrzebowanie na kapitał i związane z tym ryzyko.