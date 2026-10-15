Dopiero tuż przed północą Ghelamco Invest opublikowało sprawozdania finansowe za I półrocze. Zgodnie z zapowiedzią, spółka poniosła 359 mln zł straty netto, a kapitały własne sięgnęły 353 mln zł na minusie. To kolejne sprawozdanie z uwagą audytora. „Występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności” – czytamy w raporcie KPMG.

Reklama Reklama

Jak czytamy w komentarzu do sprawozdania, strata netto Ghelamco Investu sięgająca 359,3 mln zł to efekt aktualizacji wyceny pożyczek udzielonych spółkom projektowym. Metodologia wyceny zmieniała się w związku ze zmianą modelu działalności.

Ponieważ strata przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników musiało podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki.

Cztery źródła finansowania na spłatę obligacji Ghelamco

Jednocześnie deweloperska grupa przedstawiła, w jaki sposób wykupi zapadające w lutym obligacje spółki celowej Sobieski o wartości 134,4 mln zł i zapadające w marcu obligacje Ghelamco Investu o wartości 405 mln zł oraz jakie ma pomysły na kontynuację działalności.

Pieniądze na wykup marcowych papierów mają pochodzić ze sprzedaży biurowca The Bridge i oczekiwanej w IV kwartale sprzedaży projektu Chopin Tower, ponadto od belgijskiej spółki-matki Ghelamco Group oraz z nowych emisji zabezpieczonych obligacji.

– Terminowy wykup obligacji to nasz priorytet. Wszystkie środki, które trafią do Ghelamco Invest ze sprzedaży The Bridge oraz Chopin Tower, posłużą do zmniejszenia zobowiązań. Uzupełnieniem jest wsparcie Ghelamco Group, które opiera się na nieodwołalnym zobowiązaniu z konkretnym harmonogramem, a także nowe finansowanie obligacyjne zabezpieczone na aktywach grupy – zapewnił Przemysław Dąbrowski, dyrektor finansowy Ghelamco Poland.

Czytaj więcej Nieruchomości W Warszawie o biuro od ręki cały czas jest trudno Wskaźnik biurowych pustostanów spadł w Warszawie do 7,9 proc. W III kwartale nie oddano w stolicy żadnych nowych biur – podaje Polska Izba Nierucho...

Gotówka ze sprzedaży aktywów, negocjowane nowe emisje obligacji

Ghelamco Invest ujawniło, że z niedawnej sprzedaży The Bridge, po spłacie kredytu bankowego i innych zobowiązań, spodziewa się otrzymać około 237 mln zł tytułem spłaty pożyczek udzielonych spółce projektowej, z czego do dziś wpłynęło około 19 mln zł. Pozostała kwota ma trafiać do spółki stopniowo, w miarę rozliczania transakcji, przy czym 105 mln zł zależy od spełnienia warunków, które pozostają poza kontrolą spółki.

Kolejne projekty z banku ziemi Ghelamco ma realizować w nowej formule, z partnerami kapitałowymi, zachowując prowadzenie procesu deweloperskiego. Firma zawarła warunkową umowę zbycia projektu Chopin Tower francuskiemu BNP Paribas za 54,4 mln euro, z czego po zamknięciu transakcji spodziewa się otrzymać około 91 mln zł, a pozostała kwota to wynagrodzenie za prowadzenie projektu.

Negocjowana jest też sprzedaż projektu Vibe II.

Belgijska spółka-matka zobowiązała się udzielić 50 mln euro dofinansowania, z czego 10 mln euro ma wpłynąć przed zapadalnością marcowych obligacji. Do emisji o wartości 130 mln zł szykuje się też spółka celowa Ghelamco Plac Grzybowski – zabezpieczeniem długu mają być aktywa.

Równolegle belgijskie Ghelamco Group negocjuje z PKO TFI emisję papierów o wartości do 45 mln euro na zrolowanie posiadanych przez fundusze obligacji Ghelamco Investu (52 mln zł) i Sobieski (134,4 mln zł).

Ghelamco będzie budować biura, mieszkania i akademiki z partnerami

W ramach nowej strategii Ghelamco ma wchodzić w sojusze z różnymi inwestorami i pełnić rolę dewelopera, w niektórych projektach zachowywać mniejszościowy udział kapitałowy. Biurowce pozostaną fundamentem, działalność ma zostać rozszerzona o living (Ghelamco budowało już w Polsce mieszkania, do tego mają dojść akademiki) i projekty wielofunkcyjne.

– Zmieniamy sposób finansowania naszych projektów, a naszym partnerom kapitałowym zapewniamy wieloletnie doświadczenie na polskim rynku i zespół, który przeprowadza projekt przez wszystkie etapy – od zakupu gruntu i uzyskania pozwoleń, przez projektowanie i budowę, po komercjalizację. Umowa dotycząca Chopin Tower pokazuje, że ten model działa i że uznani międzynarodowi inwestorzy widzą w nas atrakcyjnego partnera. Angażujemy mniej własnego kapitału i długu, dlatego nowy model jest bardziej odporny na wahania rynku, a przy tym powtarzalny – możemy go stosować w kolejnych projektach i z różnymi partnerami. Własne środki będziemy inwestować w wybrane projekty. Chcemy jednocześnie rozszerzyć działalność poza segment biurowy. Widzimy duży potencjał w projektach mieszkaniowych i w sektorze living – skomentowała Agnieszka Ciupak, dyrektorka zarządzająca Ghelamco Poland.

Handel obligacjami zawieszony od ponad tygodnia. Mocny spadek wyceny obligacji Ghelamco

Ponieważ Ghelamco nie opublikowało sprawozdania w terminie, notowanie obligacji na Catalyście było od ponad tygodnia zawieszone.

Łączny dług Ghelamco Invest z tytułu obligacji to 788 mln zł i 5 mln euro, a łącznie z papierami wyemitowanymi przez spółki celowe Sobieski i Kemberton – 1,14 mld zł.

Poza wymienionymi seriami zapadającymi w lutym i w marcu, w 2027 r. zapadają serie Ghelamco Investu: w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. Przed zawieszeniem notowań papiery były wyceniane bardzo różnie – od 57,6 proc. po 81 proc. wartości nominalnej, w zależności od daty zapadalności. Obroty wciąż każą wnioskować, że sprzedają głównie inwestorzy indywidualni.