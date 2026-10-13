Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) podaje, że zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie pod koniec III kwartału sięgnęły ponad 6,2 mln mkw.

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Mniej pustych biur w Warszawie

W III kwartale nie oddano w stolicy ani jednego biurowca. – Dzięki budynkom ukończonym w poprzednich kwartałach od początku roku na warszawski rynek trafiło w sumie 45,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej – wskazują analitycy PINK.

Wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 7,9 proc., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc. w ujęciu kwartalnym i o 1,8 proc. w ujęciu rocznym. Do wynajęcia od ręki było 490,6 tys. mkw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów to 4,3 proc., a poza centrum – 11,1 proc.

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Tam najemcy chcą wynajmować biura

W III kwartale wynajęto w Warszawie ponad 175 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W II kwartale popyt wchłonął 282,8 tys. mkw., a w III kwartale 2025 r. – 185,1 tys. mkw.

PINK podaje, że największym zainteresowaniem najemców w minionym kwartale cieszyły się dwie strefy centralne, czyli Centrum i Centralny Obszar Biznesu, oraz Służewiec.

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Największy udział w strukturze popytu to nowe umowy (wliczając umowy przednajmu, czyli powstających dopiero powierzchni biurowych) – stanowiły one 56,4 proc. wynajętej powierzchni. W II kwartale największy udział w transakcjach najmu – 52 proc. – miały renegocjacje.

Renegocjacje i przedłużenia umów stanowiły w III kwartale kolejne 33 proc. popytu. Udział ekspansji wyniósł 8,2 proc., a powierzchnie zajęte przez właścicieli nieruchomości stanowiły pozostałe 2,4 proc. całkowitego popytu.

Źródłem danych PINK są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills).