Notowana na Catalyście spółka zawarła umowę sprzedaży nieujawnionemu inwestorowi projektu Chopin Tower, przewidującego budowę biurowca na działce przy Placu Europejskim, u zbiegu ulic Wroniej i Grzybowskiej w Warszawie. Strony zawarły też umowę o zarządzanie – Ghelamco ma być deweloperem biurowca, za co otrzyma wynagrodzenie. Transakcja uwarunkowana jest nieskorzystaniem przez miasto Warszawę z prawa pierwokupu gruntu.

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Wartość transakcji ustalono na 54,4 mln euro, czyli blisko 240 mln zł netto (bez VAT). Zamknięcie jest spodziewane w IV kwartale.

Ghelamco ma 54 mln euro za projekt Chopin Tower

– Projekt Chopin Tower trafi do nowego inwestora w momencie, w którym mamy już ostateczne pozwolenie na budowę, a my pozostaniemy odpowiedzialni za cały proces deweloperski – od dokończenia projektowania, przez budowę, po ewentualną komercjalizację. To pierwszy z dwóch warszawskich projektów, których budowę chcemy rozpocząć w 2027 r. wspólnie z silnymi partnerami kapitałowymi, przy istotnie mniejszym własnym zaangażowaniu finansowym – skomentowała Agnieszka Ciupak, dyrektorka zarządzająca Ghelamco Poland.

Chopin Tower ma liczyć 130 m wysokości, 30 kondygnacji, ok. 40 tys. mkw. powierzchni biurowej i 8 tys. handlowo-gastronomicznej.

Niedawno Ghelamco informowało o podpisaniu jeszcze jednego listu intencyjnego z inwestorem, dotyczącym projektu w Warszawie z pozwoleniem na budowę. Firma podała, że strony pracują nad warunkami tej współpracy, a szczegóły transakcji zostaną przekazane po zawarciu odpowiednich umów. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o II etap kompleksu Vibe. Przy oddanym, skomercjalizowanym i sprzedanym budynku I etapu (15 tys. mkw.) ma wyrosnąć 95-metrowy wieżowiec o powierzchni 38 tys. mkw.

Nerwowa reakcja obligatariuszy na sytuację Ghelamco

Nowy model działalności Ghelamco pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie kapitałowe dewelopera, co jest istotne wobec konieczności redukowania zadłużenia. Kilka dni temu deweloper zamknął transakcje sprzedaży flagowego, skomercjalizowanego wieżowca The Bridge funduszowi Eastnine za 240 mln euro.

Łączny dług spółki z tytułu obligacji to 788 mln zł i 5 mln euro, a łącznie z papierami wyemitowanymi przez spółki celowe we wrześniu i lutym w ramach rolowania jest to 1,14 mld zł.

W marcu 2027 r. zapadają obligacje o wartości 405 mln zł, później zapadają jeszcze trzy serie: w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. do wykupu są trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł.

Od wiosny 2025 r. obligacje Ghelamco na Catalyście są notowane z dużym dyskontem. Inwestorzy z rezerwą podchodzą do nowego modelu działalności spółki, a przesunięcie terminu publikacji sprawozdania półrocznego z 30 września na 14 października nie pomaga. W środę wycena niektórych serii papierów spadła poniżej 60 proc. wartości nominalnej przy wartości obrotów łącznie 0,8 mln zł (0,3 mln przypadało na serię zapadającą w marcu 2027 r., 258 tys. na serię zapadającą w styczniu 2028 r.). Większość obligacji znajduje się w portfelach funduszy, sprzedawanie papierów ze stratami przypisuje się inwestorom indywidualnym.