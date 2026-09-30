W I półroczu deweloper i właściciel nieruchomości handlowych zaksięgował 210 mln przychodów, o 57 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 270 proc., do 41,4 mln zł.

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PA Nova chce sprzedać część portfela nieruchomości w 2027 r.

Skokowy wzrost wyników to efekt sprzedaży dwóch nieruchomości z własnego portfela – parku handlowego w Nysie i hali produkcyjnej w Zaczerniu – wpływ na przychody to około 100 mln zł. Transakcje spowodują zmniejszenie pracującego portfela o ok. 15 tys. mkw., to 7-8 mln zł rocznie przychodów z czynszów w skali roku. W I połowie 2026 r. przychody z najmu wyniosły 53 mln zł.

Na koniec czerwca PA Nova miała w portfelu galerie handlowe, parki i hale produkcyjne o powierzchni 135 tys. mkw. o wartości brutto 190 mln euro (NAV to). W budowie były parki w Białej Podlaskiej i Skoczowie, trwała też przebudowa największej galerii w Jaworznie i Kluczborku.

W I kwartale spółka wyjdzie na rynek inwestycyjny z nieruchomościami DIY (markety budowlane) o wartości około 30 mln euro – biorąc pod uwagę typowy okres negocjacji, transakcje mogłyby się odbyć w 2027 r. Na pozostałe nieruchomości firma nie będzie aktywnie szukać kupca – nie jest jednak wykluczone, że wpłyną jakieś oferty.

Menedżerowie byli pytani o perspektywę sprzedaży największych obiektów: galerii w Jaworznie (31 tys. mkw.), Przemyślu (22 tys. mkw.) czy Kędzierzynie-Koźlu (22 tys. mkw.). Wiceprezes Tomasz Janik powiedział, że co do zasady wszystkie nieruchomości w portfelu są potencjalnie na sprzedaż. – Przez kilka pocovidowych lat był marazm na rynku inwestycyjnym w segmencie handlowym, widać sygnały ożywienia, transakcje się odbywają, gdyby trafiła do nas interesująca oferta – rozważylibyśmy ją. Nie ma presji, byśmy musieli sprzedawać galerie, one przynoszą przychody z najmu – powiedział Janik.

Menedżerowie zaznaczyli, że zyski ze zbycia nieruchomości trafiły już do akcjonariuszy w ramach podwyższonej dywidendy przegłosowanej w lipcu (1 zł na akcję wobec 0,75 zł rok wcześniej). Nie ma zatem planów dodatkowej czy zaliczkowej dywidendy w tym roku.

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PA Nova cały czas analizuje wejście na rynek mieszkaniowy

Wiceprezes Janik zaznaczył, że sytuacja na rynku budowlanym w II połowie 2025 r. była trudna – aktywność inwestorów się zmniejszyła, konkurencja o zlecenia zaostrzyła, postępowania kończą się czasem bez rozstrzygnięcia. W I połowie 2026 r. udało się zbudować portfel przychodów, ale rentowności rzędu 6-8 proc., jak w poprzednich latach, są już nie do uzyskania, raczej 3-4 proc. Otoczenie rynkowe jest cały czas trudne.

– Rozmawiamy o budowie kolejnych kilku parków dla zewnętrznych zamawiających. Rynek galerii jest już nasycony i w grę wchodzą już raczej modernizacje i rozbudowy, ale na parki jeszcze jest miejsce na rynku, takie obiekty powstają nawet w miejscowościach liczących kilka tysięcy mieszkańców – powiedziała prezeska Ewa Bobkowska.

PA Nova cały czas zerka w stronę mieszkaniówki na własny rachunek, szykuje się do pilotażowego projektu w centrum Gliwic na działce po bazie budowlanej – będzie to 20 lokali.

– Mamy pozwolenie na budowę, trwają prace rozbiórkowe i do końca roku powinniśmy mieć przygotowany plac pod inwestycję – powiedziała Bobkowska. Jeśli pilotażowy projekt okaże się udany, PA Nova pomyśli o kolejnych i będzie analizować działki do zakupu. Spółka ma w banku dwie działki teoretycznie pod mieszkaniówkę – w Przemyślu i Warszawie – ale to tereny bardzo trudne pod względem administracyjnym.