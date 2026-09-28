Małgorzata Maziarz-Feliksbrot, członkini zarządu Ronsona ds. sprzedaży.
Ronson to dużo większa spółka, dużo większa skala, dlatego kiedy pojawiła się ta oferta, postanowiłam z niej skorzystać. Przed decyzją odbyłam wiele rozmów z prezesem Boazem Haimem i wydaje mi się, że mamy podobne spojrzenie na biznes. Zawodowo to dla mnie na pewno wyzwanie, w Budleksie niemal od razu wiedziałam, jak uzyskać efekt – w tak rozbudowanej organizacji, jak Ronson, potrzeba więcej czasu na obserwację i wnioski: to w końcu ponad 5 tys. mieszkań w banku ziemi, wiele projektów realizowanych jednocześnie, na różnym etapie zaawansowania, przy każdym projekcie inni architekci… Pewną nowością dla mnie jest rozdzielenie w Ronsonie działów sprzedaży i marketingu. Po wejściu do firmy mogę powiedzieć, że to organizacja z wysoką kulturą pracy i z ludźmi, którzy dobrze się czują ze sobą, a firma to przede wszystkim ludzie.
Już na etapie analizy gruntu, kiedy pojawia się możliwość jego zakupu. Część deweloperów patrzy, jaka jest chłonność działki pod względem PUM-u. W Ronsonie podejście jest inne, zastanawiamy się, co można w tym miejscu dać mieszkańcom. Flagowym przykładem jest Nowy Ursus, jeden z największych projektów procedowanych w trybie lex deweloper. Projektowany pod kątem tego, by na osiedlu dobrze się mieszkało, a dopiero później wychodził z tego metraż. Oczywiście, PUM jest ważny, ale nie jest celem jego maksymalizacja.
Nie ukrywam, że to był przełom. Zmienił się klient, zmienił się rynek i zmieniła się wartość i „kaloryczność” leadu. Wcześniej klienci zgłaszali się, chcąc poznać cenę, poznać swoje możliwości. Dziś klient, który przychodzi do biura sprzedaży, ma zazwyczaj doskonale wyliczony budżet, zna ceny mieszkań w ofercie w danej okolicy, jest bardziej świadomy i chętny do negocjacji, cały proces zakupu trwa dłużej. Dużo więc zależy od tego, jak klientem opiekują się doradcy. W ostatecznym rozrachunku deweloperzy w poszczególnych segmentach rynku budują bardzo podobnie, ceny też nie są tak zróżnicowane. Wygrać można na pewno zaufaniem i relacjami w biurze sprzedaży. Uważam, że zdecydowanie trzeba stawiać na ludzi, którzy pracują na miejscu w biurze sprzedaży. To oni w tym całym procesie są najważniejsi, bo to oni mają najbliższy kontakt i relacje z klientem. Od momentu zakupu do odbioru kluczy mijają czasem i dwa lata, więc ważne jest, by na każdym etapie współpraca z deweloperem była dla klienta miłym wspomnieniem. A jeśli „dowozimy” wszystko, na co się umówiliśmy w biurze sprzedaży, to klient wróci albo przynajmniej nas poleci. Chciałabym, żeby skala powrotu klientów w Ronsonie była powyżej 25 proc. – to mój osobisty cel. Chcę też szerzej współpracować z pośrednikami. Dzisiejszy rynek jest tak wymagający, że należy dywersyfikować kanały sprzedaży.
Nie chcemy się kojarzyć jako deweloper słynący z promocji. To nie jest dobry kierunek. Więcej powinno zależeć od ludzi, którzy pracują w biurach sprzedaży, niż od epatowania hasłami o wielkich promocjach i przecenach. Oczywiście – mój dział ma do wykonania plan kwartalny i roczny, ale trzeba osiągać cele odpowiednią strategią sprzedaży i marketingu.
A jeśli chodzi o rynek... On zawsze był cykliczny, pracę zaczynałam w czasie hossy w 2006 r., a w 2008 r. przyszedł wielki kryzys. Długoterminowo jesteśmy wciąż na fali wzrostowej. Oczywiście, słyszymy, że oferta mieszkań jest rekordowa, że jest duży odsetek lokali gotowych – ale na dobrą sprawę trudniejsza sytuacja jest tylko w Katowicach i Łodzi. Tam, gdzie działa Ronson, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, nie widać drastycznego spowolnienia. Trzeba po prostu słuchać klientów.
To zależy, inne oczekiwania mają osoby szukające mieszkania na Mokotowie, inne na Białołęce. Dużo pytań jest zazwyczaj o miejsca parkingowe, w tym miejsca dla gości. Cały czas lubię jeździć do biur sprzedaży i przysłuchiwać się, o czym mówią klienci doradcom.
Myśli pan, że jest drogo? Ja myślę, że relatywnie tanio, jeśli spojrzymy na inne stolice europejskie.
Proszę zwrócić uwagę na koszty budowy, zakupu gruntów. Myślę, że słynne marże deweloperskie w ostatnim czasie nie tyle rosły, co nawet się zmniejszyły. Uważam, że ceny nie dotknęły jeszcze sufitu.
Klienci pytają o koszty użytkowania nieruchomości, o koszty utrzymania części wspólnych, coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy jest fotowoltaika na dachach. Z kwestii „środowiskowych” interesują ich głównie takie, które mogą się przełożyć się namacalnie na mniejsze koszty eksploatacyjne.
Bouygues eksperymentował z certyfikatami środowiskowymi, ale odszedł od tego, bo nie miało to żadnego realnego przełożenia na sprzedaż, na odbiór klientów, choć poświęciliśmy dwa lata na uświadamianie zalet.
Praktycznie wcale.
Widziałam chwilowe wyhamowanie rynku w kwietniu, kiedy zamknięto Cieśninę Ormuz. W tej chwili nie widać, byśmy mieli do czynienia z rynkiem z tendencją spadkową. Zwłaszcza w Warszawie, która jest motorem sprzedaży. Zauważyłam zmniejszenie zakupów inwestycyjnych w Trójmieście, za to wzrost zainteresowania segmentem popularnym. Generalnie duży potencjał drzemie właśnie w tym segmencie. Jeszcze trzy lata temu na pniu sprzedawały się kawalerki i małe lokale dwupokojowe. Dziś najszybciej sprzedają się lokale większe, trzy-, czteropokojowe z ogródkami czy tarasami. Przy czym większą liczbę pokoi buduje się na mniejszych metrażach.
Są, ale innego rodzaju. Wcześniej zdarzali się klienci kupujący po kilka lub kolejne mieszkania w różnych inwestycjach. Dziś to raczej nie chwilowe parkowanie nadwyżek, ale bardziej kupowanie z myślą o tym, że w tych lokalach docelowo zamieszkają dzieci.
Myślę, że słysząc o 20-25 proc. mieszkań gotowych w ofercie w Warszawie trzeba wziąć poprawkę na strukturę. Duża część to lokale z segmentu premium, gdzie siłą rzeczy kupuje się konkret, a nie wizualizację. Jednak w segmencie popularnym czy popularnym plus nie sądzę, by udział był tak duży, może poza Łodzią czy Katowicami.
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