Dla rodziny budującej dom przedłużające się postępowanie może oznaczać kolejne miesiące najmu i zmianę umowy z wykonawcą. Dla właściciela sąsiedniej działki problem jest inny: według jakich zasad zostanie oceniona inwestycja powstająca obok? Obie strony potrzebują przewidywalnych reguł. Jedna, żeby móc budować. Druga, żeby wiedzieć, co chroni jej nieruchomość.

Z upływem 20 września 2026 r. utraciły moc rozporządzenia dotyczące warunków technicznych budynków i ich usytuowania, użytkowania budynków mieszkalnych, sieci gazowych oraz zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Nowe akty ich nie zastąpiły. Rozwiązania czasowe umożliwiają korzystanie z części dawnych wymagań, ale nie zabezpieczają wszystkich tych obszarów.

Nie tylko inwestor ma coś do stracenia

Warunki techniczne to między innymi odległości od granic działki, dostęp do światła dziennego, nasłonecznienie i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dla mieszkańca są to wymagania dotyczące warunków życia we własnym domu. Chronią również tych, którzy nie uczestniczą w budowie, lecz będą odczuwać jej skutki.

Tam, gdzie nie ma podstawy do zastosowania dawnych wymagań, pojawia się ryzyko dopuszczenia rozwiązań wcześniej niedopuszczalnych. Nie wskutek zmiany wiedzy technicznej, lecz braku jednoznacznego ograniczenia. To ryzyko, nie opis potwierdzonej praktyki. Pokazuje jednak, dlaczego problem wykracza poza termin rozpoczęcia robót: dotyczy także tego, co będzie mogło powstać za naszym oknem.

Nadal obowiązują ustawy, ustalenia planistyczne i zasady wiedzy technicznej. Nie ma swobody budowania bez ograniczeń. Ogólny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nie odtwarza jednak każdego szczegółowego parametru rozporządzenia. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazuje na ryzyko rozbieżnych ocen porównywalnych projektów, dodatkowych opracowań, kosztów i opóźnień. Niepewność może dotyczyć również podstaw ochrony interesów sąsiadów.

Nowelizacja Prawa budowlanego pozwala przez 18 miesięcy stosować dawne wymagania, co usuwa część ryzyka. W określonych sprawach dotyczących budynków potrzebne jest jednak oświadczenie inwestora; odrębny przepis zabezpiecza utrzymywanie i użytkowanie budynków mieszkalnych. Nie jest to powszechne przedłużenie obowiązywania rozporządzeń. Przepisy przejściowe nie rozstrzygają też jednoznacznie wszystkich sytuacji związanych ze zgłoszeniami robót czy zmianami sposobu użytkowania.

Gazociąg również ma sąsiadów

Dla sieci gazowych nie przewidziano analogicznego, osiemnastomiesięcznego mechanizmu. Dotychczasowe rozporządzenie regulowało nie tylko wytrzymałość i szczelność sieci, ale również strefy kontrolowane: pasy wzdłuż gazociągów, w których ograniczano zabudowę i działania mogące uszkodzić infrastrukturę. To wymagania dotyczące zarówno samej sieci, jak i bezpieczeństwa jej otoczenia.

Dla właściciela nieruchomości ważne jest więc nie tylko to, którędy zostanie poprowadzony gazociąg, lecz także to, co może powstać w jego sąsiedztwie. Luka nie znosi automatycznie całej ochrony istniejących sieci. Może jednak otworzyć spory o podstawę i zakres egzekwowania dotychczasowych ograniczeń. Ich przedmiotem będą konkretne działki, projekty i warunki bezpieczeństwa mieszkańców.

Telefon potrzebny także podczas awarii

Takiego zabezpieczenia zabrakło także dla zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Chodzi o obiekty mieszczące urządzenia łączności, nie o wszystkie instalacje elektryczne. Przepisy określały zasilanie podstawowe i rezerwowe, wykorzystanie akumulatorów oraz zespołów prądotwórczych. Dla zespołów stacjonarnych przewidywały zapas paliwa na co najmniej 72 godziny pracy w warunkach znamionowych.

Za tym technicznym opisem kryje się prosta potrzeba: móc się porozumieć wtedy, gdy zawiedzie podstawowe zasilanie. Sam brak rozporządzenia nie wyłącza istniejących zabezpieczeń ani nie oznacza, że łączność przestanie działać. Problem dotyczy jednolitych wymagań, które można uwzględnić w projekcie i sprawdzić. Jego znaczenie ujawnia się nie tylko w dokumentacji, lecz także w odporności infrastruktury na awarie.

Skutki mogą trwać dłużej niż luka

Niejasności mogą pozostać w umowach i dokumentacji długo po wydaniu nowych regulacji. W razie sporu trzeba będzie ustalić, według jakich wymagań należało projektować i kto pokryje koszty zmian. Dla mieszkańca to ryzyko kolejnego wydatku lub postępowania sądowego, nie abstrakcyjna dyskusja o przepisach przejściowych.

Urzędowe wyjaśnienie może pomóc w stosowaniu prawa, ale nie ustanowi brakującej odległości, strefy kontrolowanej ani wymagania zasilania rezerwowego. Dla obywatela liczy się pewność, jakie zasady dotyczą jego domu i otoczenia. Późniejsze rozstrzygnięcie sporu nie zwraca czasu oczekiwania na mieszkanie. Nie usuwa też automatycznie skutków inwestycji, która zdążyła już powstać.

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