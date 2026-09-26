W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy materiał, który ukazał się w rp.pl 21 września w ramach projektu „Demografia. Gospodarka Pokoleń”.

„Demografia. Gospodarka Pokoleń” to projekt „Rzeczpospolitej”, w którym przyglądamy się, jak demografia zmienia polską gospodarkę. Malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i starzenie się społeczeństwa będą miały wpływ na rynek pracy, kondycję firm, finanse publiczne, system emerytalny i ochronę zdrowia. „Rzeczpospolita” pyta ekspertów, przedsiębiorców i polityków, co zrobić, by Polska mogła nadal się rozwijać i skutecznie konkurować.

Edukacja oraz finanse i ubezpieczenia – w tych sektorach firmy najczęściej dostrzegają znaczenie zmian demograficznych. W sektorze edukacji aż 100 proc. uczestników badania „Rzeczpospolitej” wymieniło je wśród trzech najważniejszych strategicznych wyzwań dla ich rozwoju, w tym ponad 83 proc. zdecydowanie. W finansach i ubezpieczeniach do pierwszej trójki kluczowych wyzwań zaliczyło je dziewięć na dziesięć firm. Co więcej, w obu tych branżach wszystkie ankietowane firmy przyznały, że zmiany demograficzne już dzisiaj wpływają na ich biznes. Jednak również w całej badanej grupie 210 firm zdecydowana większość, bo ponad 91 proc., dostrzega już konkretne skutki zmian demograficznych.

Jak twierdzi Agnieszka Chłoń-Domińczak, profesorka i dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, a także przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej (RRL), wyniki ankiety „Rzeczpospolitej” pokazują, że biznes przestał traktować demografię jako problem odległej przyszłości; niedobory kompetencji, presja płacowa i starzenie się pracowników są odczuwalne już dziś.

Ich negatywny wpływ pokazuje także prowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny badanie koniunktury (MIK). W jego wrześniowej edycji koszty pracownicze są najczęściej wskazywaną barierą utrudniającą działalność niemal dwóch trzecich ankietowanych firm, wśród których ponad połowa (51 proc.) narzeka też na barierę niedostępności pracowników.

Z kolei badanie „Rzeczpospolitej” dowodzi, że ok. dwie piąte firm zalicza trudności w rekrutacji pracowników i wzrost kosztów pracy do efektów zmian demograficznych w naszym kraju. Jeszcze częściej badani pracodawcy (52 proc.) wśród skutków tych zmian wskazują niedobór pracowników o specjalistycznych kompetencjach.

Czytaj więcej Demografia Strategia demograficzna? Większość firm stawia na doraźne działania Mimo rosnącej świadomości wyzwań wynikających ze zmian demograficznych, niewiele firm ma strategiczną odpowiedź na skutki transformacji ludnościowej.

Foto: Paweł Krupecki

Sukcesyjne wyzwanie w finansach

Niedobór fachowców i specjalistów najczęściej wiążą ze zmianami demograficznymi pracodawcy w finansach i ubezpieczeniach (prawie 73 proc. wskazań), wśród których jest również największy odsetek przedsiębiorstw dostrzegających problem utraty wiedzy i doświadczenia w wyniku odchodzenia pracowników. To zaś prowadzi do trudności z sukcesją stanowisk i kompetencji, które odczuwa prawie połowa firm finansowo-ubezpieczeniowych.

Deficyt specjalistów jest też wyzwaniem w spółkach technologicznych – Zmiany demograficzne najdotkliwiej uderzają w dostępność wysokospecjalistycznych kompetencji (chemia, nanotechnologia, inżynieria materiałowa), na których opiera się konkurencyjność firm deep-tech – podkreśla Maciej Adamczyk, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki QNA Technology.

Wynikający ze zmian demograficznych niedobór pracowników o specjalistycznych kompetencjach doskwiera też firmom przemysłowym (53 proc.), które jednak relatywnie najmniej zdecydowanie mówią o znaczeniu demografii – wprawdzie niemal 80 proc. z nich dostrzega jej strategiczne znaczenie, lecz tylko co szósta odpowiada „zdecydowanie tak”.

Foto: Paweł Krupecki

Częściej niż w przemyśle demografia jest strategicznym wyzwaniem dla firm z sektora budownictwa i nieruchomości, w którym 61,5 proc. badanych widzi jej wpływ na niedobór pracowników o specjalistycznych umiejętnościach. Co więcej tyle samo (61,5 proc.) firm z tej branży ma problemy z pozyskaniem fachowców i specjalistów, ale także trudności z rekrutacją jakichkolwiek pracowników. Budownictwo wyróżnia się zresztą w statystykach GUS najwyższym wskaźnikiem wolnych miejsc pracy (wakatów).

Jak zaznacza Anna Karyś-Sosińska, członkini zarządu i dyrektorka pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, problem niedoboru wykwalifikowanych kadr w budownictwie ma charakter systemowy i dotyczy wielu poziomów kompetencyjnych. Natomiast największe braki widać wśród specjalistów o wąskich, technicznych kwalifikacjach, na których – przy ograniczonej podaży – zapotrzebowanie dynamicznie rośnie.

Efektem tych problemów kadrowych jest konkurencja o kandydatów do pracy i związana z nią presja płacowa oraz wzrost kosztów pracy, który prawie połowa firm budowlanych wymienia wśród skutków zmian demograficznych. O trudnościach w rekrutacji pracowników i presji płacowej mówi też w naszym badaniu ponad dwie piąte firm z przemysłu oraz z handlu i usług, czyli branż, które – obok edukacji – najczęściej dostrzegają zjawisko starzenia się załogi.

Foto: Paweł Krupecki

Deficyt fachowców, nadmiar białych kołnierzyków

Jak przypomina Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, wśród ok. 200 tys. pracowników ubywających co roku z rynku pracy dominują osoby bez wyższego wykształcenia, w tym tzw. niebieskie kołnierzyki, czyli robotnicy wykwalifikowani i fachowcy z przemysłu i budownictwa. Młodym pokoleniom trudno wypełnić tę lukę, bo nie dość, że są mniej liczne, to jeszcze niechętnie wybierają karierę fachowców, choć – jak zaznacza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) – w części branż i zawodów stawki fachowców od kilku lat rosną szybciej niż stawki specjalistów. Ekonomista przypomina, że podaż fachowców zmniejszyła najpierw emigracja zarobkowa, a teraz dodatkowo ograniczają ją zmiany demograficzne i zmiana struktury edukacji. Nie dość, że młode pokolenia są mniej liczne, to w dodatku niewielu młodych ludzi wybiera szkoły branżowe.

Ten problem odczuwa np. opolska spółka Ozas-ESAB, producent i dostawca urządzeń spawalniczych, gdzie średnia wieku wykwalifikowanych pracowników przekracza 50 lat. Dlatego też, obok planu sukcesji na każde strategiczne i kluczowe stanowisko, spółka stara się tak rotować pracowników na stanowiskach pracy, by w pełni zapewnić elastyczność i możliwość zastępstwa.

Kamil Sobolewski zwraca uwagę, że ubytek niebieskich kołnierzyków odejmuje 30-40 tys. stanowisk menedżerskich i organizacyjnych w przypadku białych kołnierzyków, czyli ludzi z wyższym wykształceniem, których z kolei przybywa w tempie 50-80 tys. na rok. Dlatego też w naszym badaniu branża finansów i ubezpieczeń, która zatrudnia głównie absolwentów uczelni, najrzadziej narzeka na trudności z rekrutacją pracowników. To jednak nie wystarczy. – Mamy nadprodukcję 100 tys. osób z wyższym wykształceniem rocznie, którym grozi nowa era bezrobocia: praca poniżej kompetencji i aspiracji – podkreśla Kamil Sobolewski.

Dużym wyzwaniem jest też zmiana struktury klientów (wśród których przybywa seniorów) lub popytu, którą najczęściej wskazują firmy związane z rynkiem edukacji (67 proc.) borykające się ze skutkami spadku dzietności i coraz mniej licznych młodych pokoleń.

Te zmiany odczuwa m.in. Trefl, czołowy polski producent puzzli, gier planszowych i gier edukacyjnych dla dzieci. Jak przyznaje Justyna Gdowska, członkini zarządu spółki, w związku ze spadkiem dzietności widocznym w Polsce i na świecie, Trefl rok do roku zmniejsza asortyment kierowany do najmłodszej grupy wiekowej, a w zamian kładzie coraz większy nacisk na grupy młodych dorosłych oraz dorosłych.

Foto: Paweł Krupecki

Demograficzna chmura nad edukacją

Deklarowane przez większość firm postrzeganie demografii jako jednego z trzech strategicznych wyzwań nie oznacza jednak przekonania, że zahamuje ona rozwój firmy. W całej badanej grupie tylko 38 proc. uważa, że zmiany demograficzne ograniczą tempo rozwoju przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 10 lat. Największa grupa (prawie połowa) jest przeciwnego zdania, a co ósma firma nie potrafi ocenić ich wpływu.

Najbardziej obawy te widoczne są w edukacji, gdzie wszystkie firmy przewidują ograniczenie tempa rozwoju w wyniku zmian demograficznych. Na ich obawy wpływają choćby statystyki dotyczące liczby urodzeń. Wprawdzie po ośmiu latach spadku w tym roku przestała ona wreszcie maleć, ale i tak współczynnik dzietności mamy na historycznie niskim poziomie.

Uczestniczący w naszym badaniu menedżer z tej branży zaznacza, że niezwykle trudno jest stworzyć dla uczelni zawodowej strategię przystosowania się do zmian demograficznych, gdy po prostu brakuje ludzi, którzy przyszliby na studia – na podstawowy akredytowany kierunek. Znacznie mniejsze są te obawy w pozostałych branżach, w których wyraża je ponad jedna trzecia badanych firm.

Jednak w kolejnych latach, gdy zmiany demograficzne będą przyspieszać, perspektywa przedsiębiorstw może się zmienić. W swej niedawnej analizie ekonomiści banku Credit Agricole zwracają uwagę, że choć zgodnie z prognozą Eurostatu liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się w ciągu najbliższej dekady (w latach 2025-2035) stosunkowo niewiele, bo o ok. 750 tys., to kluczowa dla rynku pracy będzie nie tylko skala ubytku, ale i zmiana struktury wiekowej podaży pracowników. Najmocniej – aż o 1,7 mln – ma się skurczyć najbardziej mobilna grupa osób w wieku 25-40 lat. Ich ubytek zrównoważy częściowo wzrost liczebności grupy 15-24-latków (o 0,3 mln) i – w większym stopniu grupy osób w wieku 41-64 lata (o 0,7 mln), czyli roczników o niższej mobilności zawodowej i krótszym przewidywanym okresie aktywności.

– Problemem nie jest spadek liczby ludności, ale zmiana proporcji pokoleń. – zaznacza Kamil Sobolewski. Jego zdaniem oficjalne prognozy UNPD (agendy ONZ ds. rozwoju), według których w 2052 r. na sto osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata) będzie u nas przypadać 60 seniorów 65+, są nadmiernie optymistyczne. Przy obecnym poziomie dzietności – niższym niż zakładano w UNPD czy prognozie demograficznej GUS – faktyczny wskaźnik w 2052 r. sięgnie ok. 80. – Będziemy więc na globalnym podium starości społeczeństwa – ostrzega ekonomista.

- współpraca Anna Ogonowska