Aneta Gawrońska, dziennikarka „Rzeczpospolitej” i „Nieruchomości”.
Nasza dziennikarka Aneta Gawrońska, od lat pisząca w „Rzeczpospolitej" o rynku nieruchomości, została nagrodzona przez organizatorów Kongresu Nowej Mobilności, który trwa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Aneta otrzymała nagrodę w kategorii New Architecture & Construction.
– Elektromobilność wymusza na nas całkowicie nowe podejście do projektowania budynków, osiedli oraz mądrego planowania przestrzennego. Dzisiaj doceniamy dziennikarkę, która z wielkim wyczuciem opisuje przenikanie się świata architektury, budownictwa i nowej wizji zrównoważonego transportu – tak przyznanie nagrody uzasadnili w czwartek w czasie uroczystej gali organizatorzy konkursu eMobility Media Awards to jedno z najważniejszych w Polsce wyróżnień w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji poświęconej elektromobilności oraz nowej mobilności.
Nagrody przyznają Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, IMM monitoring mediów oraz EV Klub Polska.
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