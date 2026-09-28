Ostateczne wyniki są zbliżone do wyników badania exit poll pracowni Ipsos i wyników badania late poll OGB. Gibała uzyskał 36,38 proc. głosów (zagłosowało na niego 93 042 osoby), a Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76 514 osób).

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Trzecie miejsce w wyborach zajął kandydat PiS, Michał Dwernicki, na którego głos oddało 17,5 proc. uczestników głosowania (44 772 głosy).

Na dalszych miejscach znaleźli się: Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc., 17 684 głosy), Daria Gosek-Popiołek z Lewicy (4,81 proc., 12 303 głosy), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc., 10 523 głosy) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc., 947 głosów).

Na kartach wyborczych było jeszcze nazwisko Jana Hoffmana, który jednak w ostatnim tygodniu kampanii wycofał się z wyborów. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne, na stronie PKW przy jego nazwisku widnieje 0 proc.

Frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.

Łukasz Gibała cieszył się, że mieszkańcy Krakowa „nie uwierzyli w obietnice polityków warszawskich”

Gibała po ogłoszeniu wyników badania exit poll stwierdził, że osiągnął „wspaniały wynik”. – Szczególnie cieszy mnie, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki – mówił. W poprzednich wyborach prezydenckich Gibała przegrał w II turze z Miszalskim różnicą zaledwie 5 434 głosów.

Zwycięzca I tury zapowiedział, że wraz ze swoimi współpracownikami nie osiada na laurach, bo drugi, decydujący etap „walki o Kraków dla mieszkańców” nastąpi za dwa tygodnie. Gibała przekonywał, że trzeba zrobić wszystko, by Kraków należał do mieszkańców, aby „przywrócić nadzieję i normalność, posprzątać bałagan, zakończyć partyjniactwo, aby nie było równych i równiejszych, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć niszczącą społeczeństwo i rodziny polaryzację”.

Kampanię przed II turą Gibała zaczyna 28 września o godzinie 6.45. Na Rondzie Mogilskim będzie wówczas rozdawał obwarzanki i zachęcał do oddania na niego głosu za dwa tygodnie.

Monika Piątkowska zapowiada walkę o „stabilny i przewidywalny Kraków”

Monika Piątkowska obiecała z kolei, że będzie walczyć o „dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków”. – Dzisiaj się cieszymy, a od jutra ruszamy do ciężkiej roboty – zapowiedziała.

Kandydatka KO podkreśliła, że nadchodzące dni mogą być trudne także ze względu na hejt towarzyszący kampanii. – Bo to będzie walka o Kraków albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie – albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane – przekonywała.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Krakowie: