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Operacja „oligarchowie”: jak Unia zdejmuje sankcje z rosyjskich miliarderów

Wykreślenie dwóch czołowych rosyjskich biznesmenów z listy sankcji Unii Europejskiej stworzyło precedens, który w europejskich sądach mogą wykorzystać na swoją korzyść inni rosyjscy oligarchowie.

Publikacja: 28.09.2026 04:30

Władimir Putin i Aliszer Usmanow w jednej z fabryk należących do koncernu oligarchy Metalloinvest

Władimir Putin i Aliszer Usmanow w jednej z fabryk należących do koncernu oligarchy Metalloinvest

Foto: AFP

Rusłan Szoszyn

– Świat nie potrzebuje politycznego znoszenia sankcji, lecz terminowego i bezwarunkowego przedłużenia indywidualnych środków ograniczających do czasu, aż Moskwa rozpocznie poważne negocjacje pokojowe i podejmie konkretne kroki w celu zakończenia swojej wojny przeciwko Ukrainie – apelował prezydent Wołodymyr Zełenski. – To najkrótsza droga do pokoju, do którego wszyscy dążymy. Każda ukraińska rodzina liczy na jedność i solidarność UE – przekonywał Unię przywódca odpierającego rosyjską agresję kraju. Nie został wysłuchany.

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