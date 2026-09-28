– Świat nie potrzebuje politycznego znoszenia sankcji, lecz terminowego i bezwarunkowego przedłużenia indywidualnych środków ograniczających do czasu, aż Moskwa rozpocznie poważne negocjacje pokojowe i podejmie konkretne kroki w celu zakończenia swojej wojny przeciwko Ukrainie – apelował prezydent Wołodymyr Zełenski. – To najkrótsza droga do pokoju, do którego wszyscy dążymy. Każda ukraińska rodzina liczy na jedność i solidarność UE – przekonywał Unię przywódca odpierającego rosyjską agresję kraju. Nie został wysłuchany.