W niedzielę brytyjska policja zatrzymała pięć osób pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF wykorzystywanej przez amerykańskie lotnictwo.

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Do sprawy odniósł się teraz prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Donald Trump zabiera głos. „Mieliśmy ich pod obserwacją”

Przywódca USA powiedział w rozmowie z mediami, że zatrzymani planowali wyrządzić „duże szkody”. Dodał także, że od dłuższego czasu znajdowali się oni pod obserwacją – zarówno brytyjskich, jak i amerykańskich służb.

– Zatrzymanie w Wielkiej Brytanii było fantastyczne. To była niesamowita robota – powiedział Trump. – Mieliśmy ich pod obserwacją. Chcieli wyrządzić duże szkody, a współpraca z Brytyjczykami zadziałała świetnie. Obserwowaliśmy ich od dłuższego czasu i ich zatrzymaliśmy – zaznaczył.

Nocny alarm i ewakuacja. Robot saperski w akcji

Londyńska policja metropolitalna, która prowadzi postępowania związane z terroryzmem, wydała wcześniej oświadczenie, w którym podała, że o godz. 0.45 otrzymała informację o trzech podejrzanych pojazdach, które miały zmierzać w kierunku bazy RAF.

Wokół miejsca zdarzenia utworzono 400-metrowy kordon policyjny.

Ewakuowano 85 domów w pobliskiej wsi Whelford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Na zdjęciach z powietrza telewizji Fox News widać robota saperskiego, który przemieszcza się między trzema białymi ciężarówkami.

Rzecznik amerykańskich sił powietrznych oświadczył, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie omawiać konkretnych środków podjętych w związku z incydentem.

Służby uspokajają. „Sytuacja wydaje się być opanowana”

Policja hrabstwa Gloucestershire poinformowała, że sytuacja w pobliżu bazy „wydaje się być opanowana”.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting podziękował służbom ratunkowym i jednostkom specjalnym za adekwatną reakcję na incydent, a premier Andy Burnham jest na bieżąco informowany o sytuacji – podał rzecznik brytyjskiego rządu.

Kilka godzin wcześniej policja przekazała, że zatrzymano kilka osób na mocy ustawy o materiałach wybuchowych.

Punkt strategiczny USA na celowniku

Baza Royal Air Force Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz.

W lipcu rząd brytyjski zapewnił o gotowości sił zbrojnych na ewentualne ataki, kiedy irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła przed udostępnianiem bazy Fairford amerykańskim bombowcom. Jednocześnie uprzedzono operatorów infrastruktury krytycznej o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, obawiając się sabotażu i cyberataków. Kreml kategorycznie zaprzecza takim oskarżeniom.