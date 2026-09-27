Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE przekaże blisko 710 mln euro na pomoc dla migrantów, uchodźców i państw przyjmujących, głównie w Afryce Subsaharyjskiej.

Setki milionów euro z Unii Europejskiej na wsparcie państw w kryzysach

52 mln euro zostanie przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Unijny budżet ma w tym zakresie sfinansować przede wszystkim ochronę osób w trudnej sytuacji życiowej, programy dobrowolnych powrotów oraz proces reintegracji, a także kompleksową pomoc dla osób wysiedlonych.

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Von der Leyen ogłosiła nowe wsparcie za pośrednictwem nagrania wideo na zakończenie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zapowiedź jest częścią tegorocznej kampanii międzynarodowej organizacji Global Citizen.

Pomoc humanitarna dla Ukrainy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Największą część pakietu stanowi 380 mln euro dodatkowego finansowania na działania związane z migracją w Afryce Subsaharyjskiej. Oprócz dedykowanego budżetu na migrację, Bruksela uruchamia 252 mln euro ze specjalnej rezerwy przeznaczonej na pomoc nadzwyczajną. Z tego koszyka 103 mln euro trafią do ludności cywilnej w Libanie oraz na terytoriach palestyńskich, natomiast 97 mln euro dopełni pulę przeznaczoną dla regionu Afryki Subsaharyjskiej.

Pieniądze mają służyć m.in. ochronie migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, wspieraniu dobrowolnych powrotów do krajów pochodzenia i reintegracji oraz pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia swoich domów. Środki dla Ukrainy mają wesprzeć przygotowania do zimy, w tym zapewnienie schronienia, podstawowych usług i awaryjnego wsparcia energetycznego.

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– Konflikty, ekstremalne zjawiska pogodowe i rosnące koszty życia zakłócają życie wielu ludzi na całym świecie. Moje przesłanie jest proste: Europa jest z wami – powiedziała von der Leyen.

Uruchomienie środków muszą jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski i Rada UE.