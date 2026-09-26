Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 mln dolarów, jednak prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła.

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Finansowanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy z budżetu USA

Decyzję w sprawie tego wsparcia Kongres USA podjął jeszcze pod koniec 2025 r.. „Według stanu na początek tego tygodnia zakontraktowano 307 mln dolarów (…) administracja Trumpa planuje podjąć zobowiązania co do pozostałych 93 mln do końca roku finansowego, który przypada 30 września” – poinformował Reuters w piątek.

Dostawy realizowane w ramach pomocy wojskowej mają objąć m.in. części zamienne dla pojazdów opancerzonych eksploatowanych przez armię ukraińską, a ich realizacja ma rozpocząć się już we wrześniu. Całość pakietu ma zostać zrealizowana najpóźniej do października 2029 r..

Brak pocisków do systemów Patriot w amerykańskim pakiecie

Według Reutersa w ramach pakietu nie jest przewidziana dostawa pocisków do zestawów przeciwlotniczych Patriot, które pozostają kluczowym zasobem dla ukraińskiej obrony przeciwko rosyjskim atakom pociskami balistycznymi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy pocisków do systemu Patriot. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować ok. 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki na infrastrukturę energetyczną. Amerykańskie zapasy pocisków tego typu zostały w znacznym stopniu zużyte w związku z wojną USA i Izraela przeciw Iranowi.