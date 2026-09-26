W najnowszym badaniu SW Research dla Onetu respondentom zadano pytanie: „Czy uważa Pani/Pan, że w obecnej sytuacji (prowokacje militarne przez Rosję) prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?”

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Wyraźna większość za zwołaniem RBN

Za takim krokiem opowiedziało się 56,3 proc. ankietowanych. Przeciwne zdanie wyraziło 16,3 proc. badanych. Z kolei 15,1 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 12,3 proc. zdeklarowało brak zdania. Rozkład głosów jest zbliżony niezależnie od płci oraz grupy wiekowej, jednak zauważalny wyjątek stanowią najmłodsi badani (do 24 lat). W tej grupie zwołanie RBN popiera 48,6 proc. osób, 15,9 proc. jest przeciw, a łącznie ponad 35 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Rosyjskie prowokacje na granicy i ostrzeżenia rządu

Potrzeba zwołania RBN wiąże się bezpośrednio z nasileniem presji ze strony Rosji. Onet zwraca uwagę na serię ostatnich prowokacji militarnych. Na północ od Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną. Z kolei przy granicy z Polską rosyjskie drony zaatakowały pociąg, a w sąsiedztwie przejścia Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę po stronie ukraińskiej, wywołując pożar.

Premier Donald Tusk ostrzegł niedawno, że „późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym okresem wojny rosyjsko-ukraińskiej od początku pełnoskalowej inwazji”. Z wcześniejszych badań wynika ponadto, że choć Polacy najczęściej uważają reakcję rządzących na prowokacje za odpowiednią, to znacząca część społeczeństwa wyraża niezadowolenie.

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Badanie na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone przez agencję SW Research w dniach 22-23 września 2026 r. Analizę zrealizowano metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na panelu SW Panel. W badaniu wzięło udział 802 dorosłych Polaków.