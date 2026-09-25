Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, poinformował w czwartek, że podpisał interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Interpretacja została wydana w związku z wyrokiem TSUE, na mocy którego akty małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym państwie członkowskim UE są transkrybowane do polskiego rejestru stanu cywilnego.

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Donald Tusk: Chodzi o godne życie

W filmie opublikowanym w serwisie X skomentował to premier Donald Tusk. – Nawrocki, Kaczyński, Mentzen, Braun z uporem maniaka blokują każdą próbę cywilizowania prawa, nawet wtedy, kiedy chodzi o godne ludzkie życie. prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali – zapewnił.

Podkreślił, że tak jak w innych sprawach, znalazł legalną drogę, „aby tę blokadę, te weta, ten upór przełamać". Dodał, że nie jest to jedynie decyzja na papierze, ale będzie miała realne konsekwencje. – Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólnie – zapewnił. – Nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale o wymiar godności – dodał.

Podkreślił, że w Polsce każdy będzie traktowany tak samo. – Oczywiście wolałbym proste i oczywiste rozwiązania, ale z nimi inaczej nie da rady i dlatego jedziemy do przodu – powiedział premier.

Szef gabinetu prezydenta: To próba zrównania małżeństwa ze związkami jednopłciowymi

W czwartek do decyzji ministra Domańskiego odniósł się szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker, w którego ocenie interpretacja resortu finansów „to niezgodna z konstytucją próba faktycznego zrównania małżeństwa ze związkami jednopłciowymi”.

„Bez ustawy, bez debaty, bez uczciwego powiedzenia Polakom, co naprawdę się dzieje” – podkreślił.

Ministerstwo Finansów przekazało w czwartkowym komunikacie, że osoby posługujące się transkrybowanym aktem małżeństwa będą mogły korzystać z ulg i preferencji podatkowych na takich samych zasadach, jakie muszą spełnić małżonkowie różnej płci. Będą też podlegały obowiązkom i ograniczeniom, jakie prawo podatkowe nakłada na małżonków różnej płci. Resort dodał, że przy rozstrzyganiu takich spraw organ podatkowy będzie uwzględniał „przesłanki zastosowania danej ulgi lub nałożenia obowiązku, zasady ogólne prawa podatkowego i wszystkie istotne okoliczności sprawy”.