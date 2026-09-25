Na konstrukcję mogły już natknąć się osoby, które spacerowały po lesie w rejonie Barnowca, w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Jak informuje portal Sądeczanin, powstaje tam drewniana wieża, której mieszkańcami mają zostać nietoperze. Inwestycja będzie kosztować ponad 452 tys. zł.

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Po co nietoperzom wieża w lesie?

Konstrukcja nie będzie udostępniona turystom, obiekt ma służyć wyłącznie zwierzętom. Wieża powstanie z certyfikowanego drewna i będzie mieć instalację odgromową. W jakim celu powstała? Okazuje się, że nietoperze mają obecnie duży problem ze znalezieniem bezpiecznych miejsc do rozrodu. Wynika to z tego, że wiele z ich dotychczasowych kryjówek przestało istnieć z powodu remontów lub zmian w otoczeniu. Mowa m.in. o szczelinach budynków, strychach oraz starych drzewach. Wieża powstała po to, aby nietoperze miały miejsce, w którym mogą swobodnie się rozmnażać.

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Inwestycja stanowi część większego programu ochrony

Jak donosi Sądeczanin, obiekt powstaje w ramach międzynarodowego programu LIFE+ Podkowiec Towers. Podobne wieże zaplanowano w kilku polskich nadleśnictwach, między innymi w Limanowej, Rymanowie i Baligrodzie. Program ma na celu poprawę warunków ochrony dziewięciu gatunków nietoperzy, ze szczególnym uwzględnieniem podkowca małego. Budżet całego projektu wynosi 4 924 974 euro, przy czym 2 954 984 euro to środki z Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji zaczęła się w październiku 2021 r. i potrwa do końca września br.