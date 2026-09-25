Jak informuje koncern, pierwszy olejomat w sieci stacji Orlen został uruchomiony we współpracy z EMKA OIL w ramach programu pilotażowego, który wpisuje się we wdrażane tam rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym.

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Pierwsze takie urządzenie na stacji Orlenu. Będzie można oddać zużyty olej

Urządzenie umożliwia oddawanie zużytego oleju spożywczego (UCO – Used Cooking Oil), który po przetworzeniu może zostać ponownie wykorzystany m.in. do produkcji biokomponentów paliwowych. Jak zaznaczył Orlen, punkt odbioru powstał na stacji paliw położonej w pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz dużych sklepów handlowych.

„Uruchomienie olejomatu na stacji Orlenu w Płocku to praktyczny przykład tego, jak możemy łączyć codzienne nawyki konsumentów z rozwojem nowoczesnej gospodarki surowcowej. Zużyty olej spożywczy, zamiast trafiać do kanalizacji, może stać się wartościowym surowcem do dalszego przetwarzania” – podkreśla wiceprezes zarządu koncernu ds. downstream Ireneusz Sitarski.

Jak dodaje, dla Orlenu „to również ważny element strategii maksymalnego wykorzystania istniejących aktywów rafineryjnych do przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego”. „Rozwijając własną produkcję zaawansowanych biokomponentów, wzmacniamy efektywność kosztową i ograniczamy zależność od zmienności rynku zewnętrznego” – dodał Sitarski, cytowany w komunikacie koncernu. W Płocku znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny Orlenu.

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Szósty olejomat w Płocku. W Polsce jest ich więcej

Mieszkańcy Płocka korzystali dotąd z pięciu olejomatów rozmieszczonych w różnych częściach miasta – ten oddany do użytku na stacji paliw koncernu będzie szóstym.

„Płock jest w czołówce polskich miast uczestniczących w zbiórce zużytego oleju” – podkreśliła Renata Szymborska, dyrektor wydziału gospodarowania odpadami z tamtejszego urzędu miasta. Wspomniała jednocześnie, że olejomaty pozwalają na ograniczenie wylewania zużytych tego rodzaju produktów do kanalizacji. Zaznaczyła przy tym, iż warto pamiętać, że ścieki komunalne zanieczyszczone w ten sposób są trudne do oczyszczenia.

Z danych EMKA OIL wynika, że w ramach realizowanego przez tę spółkę projektu w Polsce działa obecnie 126 olejomatów, z których do zbiórki zużytego oleju spożywczego wydano dotychczas ponad 86,3 tys. butelek. W programie uczestniczy jednocześnie 528 szkół z całego kraju.

Jak podaje portal InfoPłockTV, nowe urządzenie zlokalizowane jest na stacji paliw w Płocku przy ul. Łukasiewicza 15.

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Jak działają olejomaty i jaki jest ich cel?

W badaniu EMKA OIL „Co Polacy wiedzą o recyklingu oleju?” 28,7 proc. respondentów przyznało, iż w ich gospodarstwach domowych olej po smażeniu trafia do kanalizacji. Jak podkreślono w informacji, wylewany do odpływów tłuszcz osadza się na wewnętrznych ścianach rur, łączy z innymi zanieczyszczeniami i może prowadzić do zatorów sieci kanalizacyjnej.

„Z doświadczenia wiemy, że dobrze dobrana lokalizacja ułatwia oddawanie UCO” – mówi Małgorzata Rdest, inicjatorka projektu olejomatów i wiceprezes EMKA OIL.

Olejomaty zbierają zużyty olej spożywczy w wydawanych tam butelkach, które można następnie napełniać w domu nie tylko olejem pochodzącym ze smażenia, ale też z sałatek i marynat albo pozostałym w puszkach, np. po konserwach. Do korzystania z urządzeń służy bezpłatna aplikacja, w której należy założyć konto.

Użytkownicy aplikacji „Olejomaty” w Płocku, gdzie prowadzona jest także akcja „Przekaż punkty szkole”, mogą przekazać zgromadzone punkty wybranej placówce edukacyjnej uczestniczącej w programie. Zebrane punkty, szkoły i przedszkola będą mogły wymienić na nagrody. Akcja - jak podkreślił Orlen - angażuje dzieci, rodziców i nauczycieli, a jednocześnie wspiera edukację dotyczącą właściwego postępowania ze zużytym olejem spożywczym.