Circle K przygotowała promocję dla kierowców korzystających z samochodu na co dzień i podczas dalszych podróży. Z rabatów mogą skorzystać zarówno obecni uczestnicy programu lojalnościowego Circle K extra, jak i osoby, które dopiero do niego dołączą. Kierowcy sami zdecydują, kiedy wykorzystają kupony, w ramach terminów ich ważności.

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Rabaty na paliwo w Circle K. Ile można zaoszczędzić?

W ramach akcji dostępne będą rabaty w wysokości:

– 35 gr/l na paliwa miles+,

– 30 gr/l na paliwa miles,

– 10 gr/l na LPG SupraGas.

Rabat obowiązuje przy zakupie do 50 litrów paliwa w ramach jednej transakcji. Kolejne kupony będą udostępniane co tydzień w aplikacji Circle K extra. Łącznie podczas całej akcji można zaoszczędzić do 70 zł.

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Nowy kupon w aplikacji w każdy poniedziałek

Pierwszy kupon został udostępniony 21 września po godz. 15.00. Następne będą pojawiać się w każdy poniedziałek przez cały okres promocji. Aby otrzymać rabat, należy aktywować kupon w aplikacji Circle K extra przed zakupem paliwa.

Akcja jest dostępna dla wszystkich obecnych oraz nowych uczestników programu lojalnościowego Circle K extra. Osoby, które dołączą do programu, również mogą korzystać z przygotowanych rabatów i innych ofert dostępnych w aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin akcji dostępne są na stronie firmy.

Circle K konkuruje z Orlenem. Obie sieci kuszą rabatami

Podobna promocja obowiązuje na stacjach Orlen, który od 15 września do 15 października 2026 oferuje użytkownikom aplikacji Orlen Vitay do 45 zł rabatu. Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, kierowcy mogą wykorzystać trzy kupony o wartości kolejno 10, 15 i 20 zł. Każdy następny pojawia się w aplikacji po zrealizowaniu poprzedniego. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest zatankowanie co najmniej 30 litrów benzyny lub oleju napędowego Efecta albo Verva. Promocja obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.