Promocja dla uczestników programu Circle K extra potrwa do 12 października
Circle K przygotowała promocję dla kierowców korzystających z samochodu na co dzień i podczas dalszych podróży. Z rabatów mogą skorzystać zarówno obecni uczestnicy programu lojalnościowego Circle K extra, jak i osoby, które dopiero do niego dołączą. Kierowcy sami zdecydują, kiedy wykorzystają kupony, w ramach terminów ich ważności.
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W ramach akcji dostępne będą rabaty w wysokości:
– 35 gr/l na paliwa miles+,
– 30 gr/l na paliwa miles,
– 10 gr/l na LPG SupraGas.
Rabat obowiązuje przy zakupie do 50 litrów paliwa w ramach jednej transakcji. Kolejne kupony będą udostępniane co tydzień w aplikacji Circle K extra. Łącznie podczas całej akcji można zaoszczędzić do 70 zł.
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Pierwszy kupon został udostępniony 21 września po godz. 15.00. Następne będą pojawiać się w każdy poniedziałek przez cały okres promocji. Aby otrzymać rabat, należy aktywować kupon w aplikacji Circle K extra przed zakupem paliwa.
Akcja jest dostępna dla wszystkich obecnych oraz nowych uczestników programu lojalnościowego Circle K extra. Osoby, które dołączą do programu, również mogą korzystać z przygotowanych rabatów i innych ofert dostępnych w aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin akcji dostępne są na stronie firmy.
Podobna promocja obowiązuje na stacjach Orlen, który od 15 września do 15 października 2026 oferuje użytkownikom aplikacji Orlen Vitay do 45 zł rabatu. Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, kierowcy mogą wykorzystać trzy kupony o wartości kolejno 10, 15 i 20 zł. Każdy następny pojawia się w aplikacji po zrealizowaniu poprzedniego. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest zatankowanie co najmniej 30 litrów benzyny lub oleju napędowego Efecta albo Verva. Promocja obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.
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