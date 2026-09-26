Propozycję zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormuz Iran miał przedstawić USA przez katarskich mediatorów. W rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku mówił o tym uczestniczący w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef MSZ Iranu Abbas Araghczi. Propozycja była próbą powrotu do porozumienia podpisanego przez Donalda Trumpa 17 czerwca w Wersalu – jej przyjęcie oznaczałoby wstrzymanie walk, odblokowanie cieśniny Ormuz, przy jednoczesnym zniesieniu blokady irańskich portów przez USA. Zawarcie takiego porozumienia byłoby wstępem do negocjacji na temat kompleksowej umowy kończącej wojnę USA z Iranem.

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Donald Trump mówił swoim współpracownikom, że USA prawdopodobnie wznowią naloty na Iran

– Jeśli strona amerykańska poważnie chce zawrzeć porozumienie i odblokować cieśninę Ormuz, wszystko jest gotowe – stwierdził Araghczi.

Według źródeł „WSJ” arabscy mediatorzy twierdzą, iż dyplomaci z Iranu przedstawili szereg propozycji zakończenia wojny. Zdeterminowany do dalszej konfrontacji z USA ma być jednak Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który nie jest gotów do ustępstw na rzecz Stanów Zjednoczonych. Byłby jednak skłonny do powrotu do warunków porozumienia z 17 czerwca w interpretacji Iranu , tzn. do sytuacji, w której USA uznają kontrolę Teheranu nad cieśniną Ormuz (na co Waszyngton nie chce się zgodzić).

Przedstawiciel administracji USA w rozmowie z agencją Reutera mówił, że delegacje USA i Iranu odbyły „pozytywne i konstruktywne rozmowy” za pośrednictwem mediatorów, ale Trump miał wyrazić sceptycyzm, czy Iran jest gotów spełnić jego warunki – pisze „WSJ”.

Swoim współpracownikom Trump miał mówić, że uważa za prawdopodobne, iż USA wznowią ataki powietrzne na Iran. Bombardowania miałyby zostać wznowione po listopadowych wyborach połówkowych (midterms) do Kongresu.

Trump miał odrzucić propozycję Iranu, ponieważ, jego zdaniem, wywierana obecnie przez USA na Iran presja ekonomiczna przynosi efekty.

Iran nie jest gotów na ustępstwa w sprawie swojego programu nuklearnego

Iran czeka obecnie na oficjalną odpowiedź USA na przedstawioną przez szefa MSZ tego kraju propozycję. Jednocześnie przedstawiciel irańskich władz, z którym rozmawiał Reuters, podkreślił, iż jego kraj nie jest gotów na żadne ustępstwa w sprawie swojego programu nuklearnego. Tymczasem jednym z celów wojny rozpoczętej przez USA i Izrael 28 lutego było zapewnienie, że Iran nigdy nie wejdzie w posiadanie bomby atomowej.

Morski transport ropy naftowej na świecie Foto: PAP

Blokada cieśniny Ormuz przez Iran doprowadziła do poważnego kryzysu na rynku paliw – przed wojną przez wody cieśniny przechodziło 20 proc. światowego eksportu ropy. Zablokowanie tego szlaku doprowadziło do kryzysu podażowego na rynku ropy, co przełożyło się na wzrost cen tego surowca i – co za tym idzie – wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych na całym świecie.