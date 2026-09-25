Carney w rozmowie z „New York Times” przyznał, że prawdopodobieństwo amerykańskiej inwazji na Kanadę jest „ryzykiem o ekstremalnie ograniczonym prawdopodobieństwie”, ale jednocześnie ocenił, iż nie jest ono na tyle hipotetyczne, by zostało zignorowane. Swoje podejście określił mianem „zarządzania ryzykiem”.

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Donald Trump wiele razy mówił, że Kanada powinna być 51. stanem USA

Jego słowa nawiązują do licznych wypowiedzi i wpisów prezydenta USA Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, w których deklarował on, iż chce, aby Kanada stała się 51. stanem USA.

Samego Carneya, a wcześniej jego poprzednika, Justina Trudeau, Trump wielokrotnie nazywał „gubernatorem”. Niedawno prezydent USA umieścił w mediach społecznościowych grafikę wygenerowaną przez AI, na której on i Carney mają na sobie stroje hokeistów, premier Kanady leży na lodowisku, a Trump pochyla się nad nim i krzyczy: „wstawaj, gubernatorze!”.

Na początku stycznia 2025 roku kanadyjskie media cytowały wypowiedź Trumpa na temat tego, że jako prezydent rozważyłby użycie „siły ekonomicznej”, by wymusić na Kanadzie przyłączenie się do USA. Później przyznał jednak, że nie ma prawa dołączyć do USA żadnego kraju.

Ówczesny premier Justin Trudeau zareagował na tamte słowa, pisząc na X w swoim francuskim wpisie, że „nigdy, absolutnie nigdy Kanada nie stanie się częścią USA”. W wersji angielskiej Trudeau napisał jeszcze ostrzej: „nie ma nawet najmniejszego cienia szansy, że Kanada stałaby się częścią USA”.

Justin Trudeau twierdził, że Donald Trump na poważnie rozważa aneksję USA

Na początku lutego Trudeau powiedział, zwracając się do grupy ok. 200 przedstawicieli biznesu oraz organizacji związkowych zebranych na szczycie gospodarczym w Toronto, że Trump naprawdę chce dokonać aneksji Kanady i uczynić z niej 51. stan USA. Premier miał powiedzieć, iż amerykański prezydent uważa, że najprostszą metodą pozyskania potrzebnych gospodarce USA surowców, w tym minerałów krytycznych i energii, jest „przejęcie naszego kraju”, a to zagrożenie jest „rzeczywistością” – relacjonował wówczas publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

Wcześniej telewizja Global News informowała, że były doradca Trumpa Steve Bannon uznał, że Kanadyjczycy powinni brać zapowiedzi Trumpa w sprawie aneksji „bardzo na serio”. Zwrócił uwagę na zainteresowanie USA Arktyką i wojskowe słabości Kanady.

Sam Trump argumentował, że Kanada zyskałaby na dołączeniu do USA, ponieważ wówczas zniknęłaby granica celna między państwami, a bezpieczeństwo Kanadzie zapewniałaby armia amerykańska.

Wypowiedzi Trumpa sprawiły, że Carney zaczął zbliżać swój kraj do UE. Nie jest wykluczone, że Kanada zostanie pierwszym „członkiem stowarzyszonym” Unii Europejskiej.