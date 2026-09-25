Według relacji świadków do ataku doszło rankiem, przed Mszą Świętą. Motywy ataku nie są znane. Napastnik nie mieszkał w Jarosławiu. Do Polski przyjechał z Niemiec, próbował przekroczyć granicę z Ukrainą w Korczowej. Narzędzie zbrodni – nóż kuchenny – zostało przez sprawcę skradziony z kuchni znajdującej się na terenie klasztoru.

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Prymas Polski po ataku nożownika z Ukrainy w Jarosławiu: Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści

W opublikowanym 24 września po ataku oświadczeniu prymas napisał, że przyłącza się do apelu abp. Adama Szala i prosi o modlitwę w intencji księdza, który zginął w wyniku ataku nożownika oraz „o duchowe wsparcie dla jego bliskich”. „Moją myślą i modlitwą obejmuję również wszystkich poszkodowanych, którzy walczą o życie w szpitalu” – zaznaczył.

Jednocześnie arcybiskup Wojciech Polak apelował, „aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy”. „Pomimo gniewu i bólu, jaki odczuwamy, niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, bądźmy solidarni i budujmy jedność, bo jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieje się zło i niesprawiedliwość” – napisał w oświadczeniu.

Prymas Polak złożył kondolencje wszystkim osobom dotkniętym bezpośrednio tragedią i zapewnił o modlitwie i wyrazach wsparcia. Słowa te kierował – jak dodał – „zwłaszcza kapłanów i wiernych Kościoła Przemyskiego”.

Apel metropolity przemyskiego po ataku nożownika w Jarosławiu. Arcybiskup Szal wzywa do modlitwy w intencji sprawcy

„Niech to wydarzenie będzie okazją do refleksji, do solidarności i do wspólnej modlitwy za tych, którzy są dotknięci wydarzeniami nieraz bardzo brutalnymi, niezrozumiałymi. Oby one nie rodziły jakiejś nienawiści czy niechęci, ale by jakoś wpływały na naszą solidarność wzajemną, na naszą łączność duchową” – zaapelował wcześniej metropolita przemyski abp Adam Szal. Arcybiskup przemyski wezwał też do modlitwy w intencji sprawcy „o jego nawrócenie i otrzeźwienie”.