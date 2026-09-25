Według irańskiej propozycji cieśnina Ormuz miałaby zostać otwarta w ciągu siedmiu dni od zaakceptowania przez USA warunków porozumienia. W tym czasie miałoby dojść również do zakończenia działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Waszyngton miałby ponadto znieść blokadę irańskich portów, odblokować zamrożone irańskie środki oraz odstąpić od sankcji dotyczących eksportu irańskiej ropy.

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O szczegółach propozycji mówił w czwartek irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. W piątek wysoki rangą przedstawiciel władz w Teheranie potwierdził Reutersowi, że Iran nie zamierza jednak łączyć ewentualnego porozumienia w sprawie Ormuzu z ustępstwami dotyczącymi programu nuklearnego.

Iran twardo stawia sprawę programu nuklearnego

Teheran deklaruje gotowość do rozpoczęcia szczegółowych negocjacji dotyczących programu nuklearnego dopiero po spełnieniu przez USA wszystkich irańskich warunków. Według cytowanego przez Reutersa urzędnika Iran nie zgodzi się jednak na ograniczenie praw, które uważa za element swojego programu nuklearnego.

Chodzi między innymi o możliwość wzbogacania uranu oraz ewentualne wywiezienie z kraju wysoko wzbogaconego materiału. Jest to jeden z kluczowych postulatów USA w rozmowach z Teheranem.

Iran odrzuca zarzuty, że dąży do budowy broni atomowej. Stany Zjednoczone, Izrael i część państw zachodnich od lat wskazują jednak na skalę irańskiego programu wzbogacania uranu. Teheran wzbogacał uran do poziomu 60 proc., znacznie wyższego niż poziom potrzebny do większości zastosowań cywilnych i zbliżonego do poziomu około 90 proc. kojarzonego z materiałem do produkcji broni jądrowej.

Nie wiadomo, ile uranu przetrwało ataki

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przed izraelsko-amerykańskimi atakami na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu 2025 roku Iran posiadał 440,9 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. Nie wiadomo, jaka część tego materiału przetrwała ataki.

Irańskie władze sygnalizowały wcześniej, że mogą zgodzić się na rozcieńczenie najwyżej wzbogaconego uranu, ale sprzeciwiają się jego wywożeniu poza granice kraju.

Reuters informował w maju, powołując się na dwóch wysokich rangą irańskich przedstawicieli, że najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei miał wydać dyspozycję, by wysoko wzbogacony uran nie był wysyłany za granicę.

Ormuz kluczowym elementem negocjacji

Cieśnina Ormuz stała się jednym z najważniejszych elementów negocjacji między Teheranem a Waszyngtonem.

Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian powiedział w czwartek dziennikarzom w Nowym Jorku, że liczy na osiągnięcie porozumienia z USA jeszcze przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA, zaplanowanymi na 3 listopada.

Najświeższe rozmowy odbywają się w czasie dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran pozostaje również pod presją w związku z działaniami wspieranych przez niego jemeńskich Huti, którzy przeprowadzają ataki rakietowe i dronowe na Arabię Saudyjską.