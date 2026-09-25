Ridley Scott i życie po życiu. Recenzja filmu „Gwiazdozbiór Psa”

Odłam fantastyki opisujący rzeczywistość, jaka wyłoni się po końcu świata, to literatura postapokaliptyczna, w skrócie postapo. Wybitnym dziełem spod tego znaku był film Johna Hillcoata „Droga” według powieści Cormacka McCarthy’ego pod tym samym tytułem. Lecz oto otrzymaliśmy kolejny film tego rodzaju, „Gwiazdozbiór Psa”, tym razem w reżyserii Ridleya Scotta, według powieści Petera Hellera, wydanej w 2012 r. W latach 30. XXI wieku ludzkość wyszła właśnie z pandemii grypy, która zabiła ponad 99 proc. populacji; niedobitki starają się przetrwać za wszelką cenę w zrujnowanym świecie. Autor powieści antycypował zatem wielką pandemię Covid-19, która na początku lat 20. XXI wieku objęła cały świat, aczkolwiek zakończyła się znacznie mniej imponującym wynikiem liczbowym.