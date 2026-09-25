Justyna Adamska: Parki technologiczne oferują przedsiębiorcom wartość dodaną

W przypadku funkcjonowania firm w ekosystemie parkowym można wypracować powiązania biznesowe, których przedsiębiorca nie byłby w stanie znaleźć funkcjonując samodzielnie. Często nawet nie jest w stanie ani zidentyfikować, ani przewidzieć możliwości spotkań czy inspiracji. Są na to konkretne przykłady – mówi Justyna Adamska, zastępczyni dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

