Justyna Adamska: Parki technologiczne oferują przedsiębiorcom wartość dodaną
W przypadku funkcjonowania firm w ekosystemie parkowym można wypracować powiązania biznesowe, których przedsiębiorca nie byłby w stanie znaleźć funkcjonując samodzielnie. Często nawet nie jest w stanie ani zidentyfikować, ani przewidzieć możliwości spotkań czy inspiracji. Są na to konkretne przykłady – mówi Justyna Adamska, zastępczyni dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Aktualizacja:
25.09.2026 18:56
Publikacja:
25.09.2026 18:24