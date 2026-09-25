Renta wdowia pozwala na łączenie dwóch świadczeń – własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedno ze świadczeń jest wypłacane w całości (100 proc.), natomiast drugie w określonej części procentowej.

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Jak zmienią się zasady od 2027 r.?

Od 1 stycznia 2027 r. drugie z przysługujących świadczeń wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to podwyżkę o 10 proc. Wdowy i wdowcy mogą wybrać korzystniejszy dla siebie wariant rozliczenia, który po zmianach będzie wyglądał następująco:

100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia, albo

100 proc. własnej emerytury/renty i 25 proc. renty rodzinnej.

Kto może liczyć na wyższe wypłaty i jakie są limity?

Choć zmiana ma charakter systemowy, finalna kwota podwyżki będzie różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej emeryta. Jak wyliczył „Fakt” w praktyce podwyżki od 1 stycznia 2027 r. będą kształtować się w poniższy sposób:

przy rencie wdowiej wynoszącej obecnie 2 275,26 zł zysk może wynieść 197,85 zł brutto

przy rencie wdowiej w wysokości 3 375 zł zysk może wynieść 250 zł brutto,

przy rencie wdowiej w wysokości 4 050 zł zysk może wynieść 300 zł brutto,

przy rencie wdowiej w wysokości 4 525 zł zysk może wynieść 360 zł brutto,

przy rencie wdowiej na poziomie 5400 zł zysk może wynieść nawet 400 zł brutto.

Obowiązuje jednak sztywny limit sumowania świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Biorąc pod uwagę, że po marcowej waloryzacji w 2026 r. najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, limit ten aktualnie jest na poziomie 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń po przeliczeniu przekroczy ten pułap, wypłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

Kwota ta, podobnie jak same świadczenia, ulegnie zmianie po kolejnej waloryzacji rent i emerytur w marcu 2027 r. Zgodnie z najnowszymi prognozami rządu waloryzacja może wynieść 3,96 proc., co oznaczałoby wzrost limitu do 6170,84 zł brutto.

Kto kwalifikuje się do programu i jak złożyć wnioski?

Aby móc skorzystać z mechanizmu renty wdowiej, trzeba mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń - własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Należy również spełniać warunki takie, jak:

Osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Pozostawać ze zmarłym w małżeńskiej wspólności aż do dnia jego śmierci.

Nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem swojego wieku emerytalnego oraz obecnie nie pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Zarówno w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeliczenia dla osób już uprawnionych do świadczeń będą co do zasady przeprowadzane z urzędu, bez konieczności fatygowania się do urzędów i składania nowych wniosków.