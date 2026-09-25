Zmiana w rentach wdowich. Świadczenia wzrosną od 1 stycznia 2027 r. nawet o 400 zł
Renta wdowia pozwala na łączenie dwóch świadczeń – własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedno ze świadczeń jest wypłacane w całości (100 proc.), natomiast drugie w określonej części procentowej.
Od 1 stycznia 2027 r. drugie z przysługujących świadczeń wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to podwyżkę o 10 proc. Wdowy i wdowcy mogą wybrać korzystniejszy dla siebie wariant rozliczenia, który po zmianach będzie wyglądał następująco:
Choć zmiana ma charakter systemowy, finalna kwota podwyżki będzie różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej emeryta. Jak wyliczył „Fakt” w praktyce podwyżki od 1 stycznia 2027 r. będą kształtować się w poniższy sposób:
Obowiązuje jednak sztywny limit sumowania świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Biorąc pod uwagę, że po marcowej waloryzacji w 2026 r. najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, limit ten aktualnie jest na poziomie 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń po przeliczeniu przekroczy ten pułap, wypłata zostanie odpowiednio pomniejszona.
Kwota ta, podobnie jak same świadczenia, ulegnie zmianie po kolejnej waloryzacji rent i emerytur w marcu 2027 r. Zgodnie z najnowszymi prognozami rządu waloryzacja może wynieść 3,96 proc., co oznaczałoby wzrost limitu do 6170,84 zł brutto.
Czytaj więcej
Renta z tytułu niezdolności do pracy to wsparcie dla osób, których stan zdrowia uniemożliwia zarobkowanie. Po tegorocznej waloryzacji kwoty świadcz...
Aby móc skorzystać z mechanizmu renty wdowiej, trzeba mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń - własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Należy również spełniać warunki takie, jak:
Zarówno w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeliczenia dla osób już uprawnionych do świadczeń będą co do zasady przeprowadzane z urzędu, bez konieczności fatygowania się do urzędów i składania nowych wniosków.
Czytaj więcej
Po zmianie władzy MSWiA wydało już ponad 2,7 tys. pozytywnych decyzji przywracających emerytury i renty zmniejszone ustawą dezubekizacyjną. Wyrówna...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas