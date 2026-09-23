Ustawa dezubekizacyjna miała przynieść sprawiedliwość. Założenie było dla wielu obywateli zrozumiałe: osoby, które służyły aparatowi bezpieczeństwa PRL, nie powinny do końca życia czerpać szczególnych przywilejów emerytalnych z tamtej działalności.

Problem zaczyna się wtedy, gdy słuszny cel próbuje się osiągnąć za pomocą zbyt prostego mechanizmu.

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Mamy więc ciekawy konflikt: racjonalny ustawodawca kontra ślepa Temida. Pierwszy tworzy regułę dla tysięcy ludzi, druga musi sprawdzić, czy da się ją zastosować. Po latach okazuje się, że odpowiedź nie zawsze jest oczywista. I nie chodzi tu o stawanie po jednej ze stron sporu o ustawę dezubekizacyjną, ale o ocenę, jak te przepisy zadziałały.

Miliardy złotych wyrównania do świadczeń

Skala korekt jest ogromna. Obecnie kwota wyrównań wypłaconych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych przywracających świadczenia oscyluje wokół 3 mld zł. Do tego dochodzi blisko 436 mln zł wypłaconych w następstwie decyzji administracyjnych MSWiA. Łączny rachunek jest więc słony.

Ustawa zostawiła furtkę: możliwość indywidualnego odstąpienia od jej skutków w drodze decyzji ministra w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Stworzono więc rozwiązanie generalne, ale dano mechanizm indywidualnej korekty.

Państwo potrafi naprawiać błędy

Dla obywatela patrzącego na to z boku może być to zaskakujące. Zwłaszcza gdy sam miesiącami czeka na decyzję urzędu, świadczenie, pozwolenie czy rozstrzygnięcie swojej sprawy. Widzi wtedy państwo, które akurat tutaj potrafi znaleźć procedurę i środki, by naprawiać skutki niedoskonałości przepisów.

I pojawia się pytanie: skoro państwo potrafi naprawić skutek własnego błędu lub niedoskonałości w jednym obszarze, to czy obywatel nie ma prawa oczekiwać, że podobne rozwiązania zobaczy również w innych dziedzinach życia.

Jedno to PRL, emerytury i polityczne spory trwające od wielu lat, drugie to lekcja z dezubekizacji o jakości stanowionego prawa.

Państwo prawa poznaje się nie po tym, jak szybko potrafi uchwalić ustawę. Poznaje się je po tym, czy potrafi przewidzieć skutki własnych decyzji — a gdy rzeczywistość pokaże, że się pomyliło, czy potrafi równie sprawnie tę pomyłkę naprawić.

Ustawodawca chciał postawić kropkę. Życie dopisało znak zapytania. A ślepa Temida przypomniała, że między ustawą a człowiekiem zawsze jest jeszcze rzeczywistość.