Ustawa dezubekizacyjna miała przynieść sprawiedliwość. Założenie było dla wielu obywateli zrozumiałe: osoby, które służyły aparatowi bezpieczeństwa PRL, nie powinny do końca życia czerpać szczególnych przywilejów emerytalnych z tamtej działalności.
Problem zaczyna się wtedy, gdy słuszny cel próbuje się osiągnąć za pomocą zbyt prostego mechanizmu.
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Mamy więc ciekawy konflikt: racjonalny ustawodawca kontra ślepa Temida. Pierwszy tworzy regułę dla tysięcy ludzi, druga musi sprawdzić, czy da się ją zastosować. Po latach okazuje się, że odpowiedź nie zawsze jest oczywista. I nie chodzi tu o stawanie po jednej ze stron sporu o ustawę dezubekizacyjną, ale o ocenę, jak te przepisy zadziałały.
Skala korekt jest ogromna. Obecnie kwota wyrównań wypłaconych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych przywracających świadczenia oscyluje wokół 3 mld zł. Do tego dochodzi blisko 436 mln zł wypłaconych w następstwie decyzji administracyjnych MSWiA. Łączny rachunek jest więc słony.
Ustawa zostawiła furtkę: możliwość indywidualnego odstąpienia od jej skutków w drodze decyzji ministra w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Stworzono więc rozwiązanie generalne, ale dano mechanizm indywidualnej korekty.
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Dla obywatela patrzącego na to z boku może być to zaskakujące. Zwłaszcza gdy sam miesiącami czeka na decyzję urzędu, świadczenie, pozwolenie czy rozstrzygnięcie swojej sprawy. Widzi wtedy państwo, które akurat tutaj potrafi znaleźć procedurę i środki, by naprawiać skutki niedoskonałości przepisów.
I pojawia się pytanie: skoro państwo potrafi naprawić skutek własnego błędu lub niedoskonałości w jednym obszarze, to czy obywatel nie ma prawa oczekiwać, że podobne rozwiązania zobaczy również w innych dziedzinach życia.
Jedno to PRL, emerytury i polityczne spory trwające od wielu lat, drugie to lekcja z dezubekizacji o jakości stanowionego prawa.
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