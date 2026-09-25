ICEYE to spółka, u której Wojsko Polskie zamówiło sześć satelitów MikroSAR. Dzięki zastosowaniu technologii radarowej mogą one prowadzić obserwację niezależnie od warunków pogodowych. Jak już informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, pierwszy z zamówionych satelitów od maja dostarcza dane Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych. Obecnie na orbicie znajdują się już cztery.

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Warszawa będzie kontrolować konstelację satelitów

W piątek spółka, której współzałożycielem i prezesem jest Polak Rafał Modrzewski, oficjalnie otworzy Centrum Technologii Satelitarnych w Warszawie. Nowa siedziba ma zapewnić zaplecze do dalszego rozwoju działalności firmy w Polsce.

– Zespół w Warszawie rozwija się w tempie, które wymagało nowej siedziby i zaplecza dostosowanego do skali działalności. Nowe centrum zapewnia przestrzeń i infrastrukturę na kolejne lata wzrostu – wyjaśnia Modrzewski. Jak podkreśla, Polska od początku jest jednym z fundamentów ICEYE. Wraz z rozwojem międzynarodowej działalności spółki rośnie też znaczenie jej warszawskiego zespołu, który realizuje m.in. programy dla polskiego wojska.

W nowej siedzibie mieści się rozbudowane Centrum Operacji Satelitarnych, z którego kontrolowana jest cała konstelacja ICEYE. Powiększono również laboratoria służące do rozwijania i testowania nowych rozwiązań dla systemów satelitarnych firmy.

Na co ICEYE przeznaczy co najmniej 120 mln zł zapowiadanych inwestycji? Jednym z głównych przedsięwzięć będzie budowa tzw. cleanroomu, czyli pomieszczenia o kontrolowanych warunkach środowiskowych, przeznaczonego do montażu, integracji i testowania kompletnych satelitów. Dzięki temu w Warszawie będą mogły być równolegle prowadzone prace projektowe, badawczo-rozwojowe i produkcyjne.

Udana inwestycja BGK

ICEYE została założona w Finlandii, ale ma międzynarodowy charakter. Wśród jej inwestorów są podmioty ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii, a pracownicy reprezentują ponad 70 narodowości. Również rada nadzorcza, klienci i sieć biur spółki mają międzynarodowy charakter. Obecnie firma zatrudnia około tysiąca osób, z czego ponad 150 w Polsce. W 2025 r. jej przychody przekroczyły 250 mln euro, a w tym roku mają być znacznie wyższe.

Wśród inwestorów ICEYE jest Vinci, firma inwestycyjna z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej prezes Bartosz Drabikowski określił niedawno inwestycję w spółkę jako jedną z najbardziej spektakularnych w historii polskiego rynku venture capital. Vinci zainwestowało w ICEYE w połowie 2025 r. poprzez instrument dłużny, gdy wycena spółki wynosiła około 600 mln euro, a firma dopiero budowała rentowność EBITDA. Rok później, w rundzie finansowania przeprowadzonej w połowie 2026 r., wycena przekroczyła 10 mld euro. – Zainwestowaliśmy w ICEYE 85 mln zł, a dziś nasz pakiet jest wyceniany na ponad 400 mln zł – mówił Drabikowski.

Polska rozbudowuje zdolności satelitarne

ICEYE nie jest jedyną spółką dostarczającą satelity obserwacyjne polskiemu wojsku. Siły Zbrojne RP zamówiły również cztery mikrosatelity od polskiego Creotechu oraz dwa duże satelity od europejskiego Airbusa. Według przedstawionych planów do końca 2027 r. Polska może dysponować dziesięcioma satelitami obserwacyjnymi na orbicie.

Rozwijane są także zdolności w zakresie łączności satelitarnej. W kwietniu należący do Grupy WB Radmor oraz Airbus Defence and Space i Thales Alenia Space podpisały umowę o współpracy przemysłowej przy opracowaniu geostacjonarnego satelity telekomunikacyjnego. Ma on zapewnić polskiemu wojsku i służbom bezpieczną łączność satelitarną.