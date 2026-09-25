Michał Szczupaczyński: Parki technologiczne oferują przede wszystkim know-how

Potencjał parków to doświadczenie oraz zasób łączący biznes, naukę, startupy – i to na wielu poziomach. Parki wykształciły przede wszystkim know how. Pomoc może tu znaleźć zarówno student, który będzie chciał skorzystać z warsztatowymi, jak i startup, który być może szuka anioła biznesu, wsparcia i programu akceleracji czy też ścieżki inkubacji. Naszą powierzchnię, która nas wszystkich łączy, możemy modelować pod potrzeby biznesu – mówi Michał Szczupaczyński, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

