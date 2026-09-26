Jak wyjaśnia Interia, czarcie jajo stanowi jedno z początkowych stadiów rozwoju sromotnika bezwstydnego, zwanego również sromotnikiem smrodliwym. Ma zwykle około 4–5 cm, a w środku skrywa zalążek trzonu oraz główki. W kolejnej fazie grzyb intensywnie rośnie. Z jego środka wysuwa się trzon z główką, który finalnie przyjmuje falliczny kształt.

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Grzyb jest jadalny, ale tylko w początkowym stadium

Młode czarcie jajo ma delikatny, lekko orzechowy smak. Grzyb w tym stadium jest jadalny i można przygotować z niego np. kotlety grzybowe lub usmażyć w panierce. Sytuacja zmienia się wraz z rozwojem owocnika. Określenie „sromotnik smrodliwy” nie wzięło się znikąd. W kolejnym etapie rozwoju grzyb zaczyna wydzielać intensywny zapach przypominający padlinę i nie nadaje się już do jedzenia.

Jak odróżnić czarcie jajo od muchomora sromotnikowego?

Początkujący grzybiarze oraz osoby, które do tej pory nigdy nie zbierały tego gatunku, muszą się upewnić, czy aby na pewno mają do czynienia z czarcim jajem, a nie z młodym muchomorem sromotnikowym. Oba grzyby są do siebie dość podobne w początkowym stadium. Różnicę widać dopiero po przekrojeniu. Sromotnik smrodliwy ma w środku przezroczystą, galaretowatą warstwę oraz ciemnozielony pierścień. Wnętrze młodego muchomora sromotnikowego jest natomiast białawe lub lekko zielonkawe, bez galaretki.

Czarcie jajo ma w środku charakterystyczny ciemnozielony pierścień Foto: Shutterstock

Jeśli nie mamy 100-proc. pewności, lepiej pozostawić grzyba w lesie. Muchomor sromotnikowy jest śmiertelnie trujący. W przypadku spożycia należy natychmiast wezwać pogotowie lub udać się na SOR.