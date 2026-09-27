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Waldemar Karpa: Niespokojny Pacyfik. Nowe opisanie bezkresu wód

Na Pacyfiku krzyżują się dwa procesy, które zdefiniują nasze stulecie. Pierwszy bije w rytmie wielkiej polityki. Drugi postępuje ciszej, we własnym tempie, którego żadna kadencja nie przyspieszy. Wyspiarze muszą wsłuchiwać się w oba naraz – pisze prof. Waldemar Karpa, ekonomista.

Publikacja: 27.09.2026 08:52

Błękitna Laguna (Blue Lagoon) na wyspie Efate w Vanuatu

Błękitna Laguna (Blue Lagoon) na wyspie Efate w Vanuatu

Foto: Adobe Stock

Waldemar Karpa

W dzieciństwie Tony Halik jawił mi się jako superbohater. Nie miał peleryny ani zdolności latania, a mimo to potrafił – byłem o tym przekonany – dosłownie wszystko: przeprawić się przez rzekę, o której nikt u nas nie słyszał, dogadać się z ludźmi mówiącymi rzadkimi dialektami bez jednego słowa i wrócić z eskapady cało, z tą samą spokojną twarzą, z jaką wyruszał.

Obok niego Elżbieta Dzikowska stawiała pytania, na które w ówczesnej Polsce nikt by nie odpowiedział. Na niedzielny odcinek „Pieprzu i wanilii” czekałem jak na własne urodziny, bo raz w tygodniu cały wielki świat przyjeżdżał do mego domu w gości, zamknięty w drewnianej skrzynce telewizora i wystarczało przekręcić gałkę, by z podwórkowego trzepaka przenieść się nad Amazonkę.

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