W dzieciństwie Tony Halik jawił mi się jako superbohater. Nie miał peleryny ani zdolności latania, a mimo to potrafił – byłem o tym przekonany – dosłownie wszystko: przeprawić się przez rzekę, o której nikt u nas nie słyszał, dogadać się z ludźmi mówiącymi rzadkimi dialektami bez jednego słowa i wrócić z eskapady cało, z tą samą spokojną twarzą, z jaką wyruszał.

Obok niego Elżbieta Dzikowska stawiała pytania, na które w ówczesnej Polsce nikt by nie odpowiedział. Na niedzielny odcinek „Pieprzu i wanilii” czekałem jak na własne urodziny, bo raz w tygodniu cały wielki świat przyjeżdżał do mego domu w gości, zamknięty w drewnianej skrzynce telewizora i wystarczało przekręcić gałkę, by z podwórkowego trzepaka przenieść się nad Amazonkę.