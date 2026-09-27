Duże zainteresowanie uczestników czerwcowego Międzynarodowego Forum Prawnego w Petersburgu wzbudziła makieta wystawiona w ogromnej hali Ekspoforum przez Federalną Służbę Więzienną (FSIN). Za szybą znajdował się model kompleksu baraków z prefabrykatów z łóżkami dla 200 osób, parkingiem, boiskiem sportowym oraz niewielkim parkiem. To wszystko otoczone murem. Tak prezentował się projekt ośrodka penitencjarnego nowej generacji dla osób skazanych na prace przymusowe. Przedstawiciele FSIN zapewniali, że modułowa konstrukcja pozwoli na szybką budowę zakładu i w razie czego przeniesienie go w inne miejsce. Ma to być szczególnie korzystne dla dużych i średnich firm, które mogłyby tworzyć takie ośrodki na terenie swoich zakładów. W ten sposób skazani mieliby blisko do miejsca pracy.