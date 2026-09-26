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„Space Lab” to świetna propozycja dla tych, którzy szukają szybkiego, dynamicznego tytułu, do rozegrania w 20 minut.
Kosmos od dawna jest jednym z najbardziej ambitnych pól ludzkiej działalności. Badania odległych planet, obserwacja gwiazd czy poszukiwanie odpowiedzi na pytania o naturę wszechświata wymagają jednak nie tylko pieniędzy i technologii, lecz także odpowiednio dobranego zespołu. W „Space Lab” wcielamy się właśnie w rolę osoby odpowiedzialnej za stworzenie takiej załogi. Budujemy własną stację kosmiczną, rekrutujemy pilotów, naukowców, lekarzy i mechaników z czterech konkurujących ze sobą agencji, a następnie staramy się wykorzystać ich umiejętności do realizacji kolejnych projektów.
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