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„Space Lab”. Ruszaj odkrywać nowe planety

„Space Lab” to świetna propozycja dla tych, którzy szukają szybkiego, dynamicznego tytułu, do rozegrania w 20 minut. Jest trochę kombinowania, trochę wyroków losu, ale przede wszystkim jest to wyścig, w którym liczy się jak najsprytniejsze dokładanie i wykorzystywanie kart.

Publikacja: 26.09.2026 18:08

„Space Lab” to świetna propozycja dla tych, którzy szukają szybkiego, dynamicznego tytułu, do rozegr

„Space Lab” to świetna propozycja dla tych, którzy szukają szybkiego, dynamicznego tytułu, do rozegrania w 20 minut.

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Kosmos od dawna jest jednym z najbardziej ambitnych pól ludzkiej działalności. Badania odległych planet, obserwacja gwiazd czy poszukiwanie odpowiedzi na pytania o naturę wszechświata wymagają jednak nie tylko pieniędzy i technologii, lecz także odpowiednio dobranego zespołu. W „Space Lab” wcielamy się właśnie w rolę osoby odpowiedzialnej za stworzenie takiej załogi. Budujemy własną stację kosmiczną, rekrutujemy pilotów, naukowców, lekarzy i mechaników z czterech konkurujących ze sobą agencji, a następnie staramy się wykorzystać ich umiejętności do realizacji kolejnych projektów.

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