Kosmos od dawna jest jednym z najbardziej ambitnych pól ludzkiej działalności. Badania odległych planet, obserwacja gwiazd czy poszukiwanie odpowiedzi na pytania o naturę wszechświata wymagają jednak nie tylko pieniędzy i technologii, lecz także odpowiednio dobranego zespołu. W „Space Lab” wcielamy się właśnie w rolę osoby odpowiedzialnej za stworzenie takiej załogi. Budujemy własną stację kosmiczną, rekrutujemy pilotów, naukowców, lekarzy i mechaników z czterech konkurujących ze sobą agencji, a następnie staramy się wykorzystać ich umiejętności do realizacji kolejnych projektów.