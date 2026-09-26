– Nie rozmawialiśmy o Tajwanie z Xi zbyt wiele. W tej chwili jest, wiecie, w porządku. Wszystko idzie w porządku. Xi dobrze rozumie, co ja o tym myślę – powiedział Trump dziennikarzom przed odlotem na mecz futbolu amerykańskiego drużyn uniwersyteckich w Tennessee.

Reklama Reklama

Napięcie wokół Tajwanu. Pekin naciska na zmianę kursu USA

Trump dotąd utrzymywał amerykańską politykę „strategicznej dwuznaczności” w sprawie ewentualnej obrony Tajwanu, choć krytykował Tajwan za „kradzież” amerykańskiego przemysłu półprzewodnikowego.

Ambasador USA w Pekinie David Perdue twierdził też, że Chiny wywierają presję, by USA zmieniły politykę z „niepopierania” niepodległości Tajwanu na „sprzeciwianie się” jej, lecz zaznaczył, że USA opierają się tej presji.

Według agencji Xinhua Xi wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu. „Mamy nadzieję, że strona amerykańska będzie trzymać się właściwego stanowiska sprzeciwiającego się »niepodległości« Tajwanu, ostrożnie podejdzie do problemu i położy solidne fundamenty pod współpracę strategiczną” – oświadczył chiński przywódca cytowany przez agencję.

Przełom w handlu i nowa nazwa dla sztucznej inteligencji

Z oświadczenia Białego Domu z piątkowej nocy wynika, że głównym konkretnym rezultatem wizyty Xi w Waszyngtonie było porozumienie w sprawie obustronnego przyszłego zmniejszenia ceł na „niewrażliwe” towary o wartości 30 mld dol. Chodzi m.in. o plony, drewno i urządzenia medyczne z USA oraz małe urządzenia konsumenckie, zabawki, dekoracje czy siedziska dla dzieci z Chin. Chiny mają też zakupić w USA 1 mln ton węgla.

Innym rezultatem jest ustanowienie „gorącej linii” między stolicami w sprawie incydentów związanych z bezpieczeństwem AI.

W sobotę Trump powtórzył, że rozmawiał z chińskim przywódcą o AI i że sprzeciwia się jakimkolwiek hamulcom w rozwoju tej technologii, jak i „integracji” z innymi państwami. Dodał jednak, że Xi spodobała się nadana przez Trumpa nowa nazwa AI, „superinteligencja”.

Twarde „nie” dla Iranu i apel do Putina oraz Zełenskiego

Podczas sobotniej rozmowy z dziennikarzami prezydent USA potwierdził też, że odrzucił propozycję zawieszenia broni z Iranem, polegającą na otwarciu cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie blokady i sankcji. Jak stwierdził, Iran „sam się przechytrzył” i chce porozumienia, bo przegrywa i traci pieniądze na blokadzie. Dodał, że on chce porozumienia, ale na innych warunkach.

Wezwał też ponownie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcę Rosji Władimira Putina do zawarcia porozumienia pokojowego „przed ciężką zimą”.

Powtórzył również, że zawrze układ z Kubą i interwencja wojskowa na wyspie nie będzie konieczna.