Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Donald Tusk nie będzie jak Emmanuel Macron. Niestety

Emmanuel Macron przekazał liderom francuskich partii informacje służb o zagrożeniach ze strony Rosji. Marine Le Pen i Jordan Bardella odpowiedzieli ostrym oświadczeniem wymierzonym w Kreml. Czy takie spotkanie z opozycją byłoby możliwe w Polsce?

Aktualizacja: 26.09.2026 17:54 Publikacja: 26.09.2026 17:25

Donald Tusk i Emmanuel Macron

Donald Tusk i Emmanuel Macron

Foto: PAP/EPA

Michał Szułdrzyński

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy komentarz Michała Szułdrzyńskiego, który pojawił się w serwisie rp.pl 21 września

Żadna prowokacja, tajna operacja ani działania destabilizacyjne nie mogą skłonić Francji do ułatwienia Rosji osiągnięcia jej celów wojennych na Ukrainie - stwierdzili w opublikowanym w sobotę oświadczeniu liderzy Zgromadzenia Narodowego (ZN), Marine Le Pen i Jordan Bardella.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama