W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy komentarz Michała Szułdrzyńskiego, który pojawił się w serwisie rp.pl 21 września

Żadna prowokacja, tajna operacja ani działania destabilizacyjne nie mogą skłonić Francji do ułatwienia Rosji osiągnięcia jej celów wojennych na Ukrainie - stwierdzili w opublikowanym w sobotę oświadczeniu liderzy Zgromadzenia Narodowego (ZN), Marine Le Pen i Jordan Bardella.